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    Шлях до Олімпіади. Українка показала найкращий результат сезону в світі (відео)

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    Ярослава Магучіх встановила орієнтир для суперниць на сезон - Шлях до Олімпіади. Українка показала найкращий результат сезону в світі (відео)
    Ярослава Магучіх встановила орієнтир для суперниць на сезон
    Фото з відкритих джерел

    Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» в Стокгольмі

    Майстер зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» в Стокгольмі. В останній чпробі дніпрянка показала результат 2 метри 3 сантиметри. Найвище в цьомк сезоні не пригав ніхто. Українка є однією з головних претендонток на медаль на Олімпіських іграх в Токіо.

    У «Діамантовій дізі» Ярослава стрибала вперше в сезоні. В англійському Гейтсхеді її не допустили до змогань через порушення карантину.

    У сектор для стрибків у висоту також виходила наша Ірина Геращенко. З результатом 1,96 метра вона стала четвертою, поступившись за кількістю спроб австралійці Елеанорі Петерсон. Другою в змаганнях стала ще одна австралійка, Нікола МакДермотт.

    У стрибках у довжину Марина Бех-Романчук показала третій результат. Також бронзову нагороду виборола Ганна Рижикова в змаганнях з бігу на 400 иетрів з бар’єрами. Її результат – 52, 96. Він є національним рекордом України.

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    Теги: легка атлетика Марина Бех-Романчук Ярослава Магучих
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    Шлях до Олімпіади. Українка показала найкращий результат сезону в світі (відео)