Шлях до Олімпіади. Українка показала найкращий результат сезону в світі (відео)

Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» в Стокгольмі

Майстер зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» в Стокгольмі. В останній чпробі дніпрянка показала результат 2 метри 3 сантиметри. Найвище в цьомк сезоні не пригав ніхто. Українка є однією з головних претендонток на медаль на Олімпіських іграх в Токіо.

У «Діамантовій дізі» Ярослава стрибала вперше в сезоні. В англійському Гейтсхеді її не допустили до змогань через порушення карантину.

У сектор для стрибків у висоту також виходила наша Ірина Геращенко. З результатом 1,96 метра вона стала четвертою, поступившись за кількістю спроб австралійці Елеанорі Петерсон. Другою в змаганнях стала ще одна австралійка, Нікола МакДермотт.

У стрибках у довжину Марина Бех-Романчук показала третій результат. Також бронзову нагороду виборола Ганна Рижикова в змаганнях з бігу на 400 иетрів з бар’єрами. Її результат – 52, 96. Він є національним рекордом України.