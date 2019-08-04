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    Єврокубкова «Зоря» лише врятувалася в матчі проти дебютанта Прем’єр-ліги (відео)

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    &laquo;Зоря&raquo; задовольнилася нічиєю проти дебютанта Прем'єр-ліги - Єврокубкова «Зоря» лише врятувалася в матчі проти дебютанта Прем’єр-ліги (відео)
    «Зоря» задовольнилася нічиєю проти дебютанта Прем'єр-ліги
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    Команда Віктора Скрипника вирвала нічию в номінально домашньому матчі проти «Дніпра-1»

    «Зоря» (Луганськ) – «Дніпро-1» - 1:1

    Голи: 0:1 – Когут (45+3). 1:1 – Кочергін (70).

    «Зоря»: Шевченко - Тимчик, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко - Іванісеня - Кочергін, Юрченко, Хомченовський (Луньов, 62) – Громов (Леднєв, 81), Будківський. Тренер – Віктор Скрипник.
    «Дніпро»: Кліщук - Сафронов, Лопирьонок (Гуйє, 78), Логінов, Польовий - Батагов, Когут - Чичиков, Назаренко (Сніжко, 90+2), Булеца (Вакулко, 66) - Супряга. Тренер – Дмитро Михайленко.
    Попередження: Вернидуб (28), Хомченовський (50), Чеберко (51) – Сафронов (37), Батагов (38), Назаренко (44), Когут (45+1), Кліщук (83)
    Судді: Новохатній – Марченко, Єрмоленко, Шурман.
    4 серпня. Запоріжжя. Стадіон «Славутич-Арена»

    Гол Когута

    Гол Кочергіна

    «Зоря» в наступному турі гратиме 11 серпня на виїзді проти «Колоса». «Дніпро-1» того ж дня вдома зустрінеться з «Десною».

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