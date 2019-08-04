Єврокубкова «Зоря» лише врятувалася в матчі проти дебютанта Прем’єр-ліги (відео)
Команда Віктора Скрипника вирвала нічию в номінально домашньому матчі проти «Дніпра-1»
«Зоря» (Луганськ) – «Дніпро-1» - 1:1
Голи: 0:1 – Когут (45+3). 1:1 – Кочергін (70).
«Зоря»: Шевченко - Тимчик, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко - Іванісеня - Кочергін, Юрченко, Хомченовський (Луньов, 62) – Громов (Леднєв, 81), Будківський. Тренер – Віктор Скрипник.
«Дніпро»: Кліщук - Сафронов, Лопирьонок (Гуйє, 78), Логінов, Польовий - Батагов, Когут - Чичиков, Назаренко (Сніжко, 90+2), Булеца (Вакулко, 66) - Супряга. Тренер – Дмитро Михайленко.
Попередження: Вернидуб (28), Хомченовський (50), Чеберко (51) – Сафронов (37), Батагов (38), Назаренко (44), Когут (45+1), Кліщук (83)
Судді: Новохатній – Марченко, Єрмоленко, Шурман.
4 серпня. Запоріжжя. Стадіон «Славутич-Арена»
«Зоря» в наступному турі гратиме 11 серпня на виїзді проти «Колоса». «Дніпро-1» того ж дня вдома зустрінеться з «Десною».