Тренер «Зорі» визнав: суддя в Лізі Європи помилився в їх бік



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Віктор Скрипник не приховував задоволення ФК «Зоря»

Віктор Скрипник після перемоги над софійським ЦСКА був вельми відвертим

Головний тренер луганської «Зорі» Віктор Скрипник дав свій коментар до матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти софійського ЦСКА, який його команда виграла і вийшла в наступну стадію.

- Ми розуміли, що суперники їхали сюди забивати гол, - каже тренер. - Без голів вони одначе не проходили далі, і, звичайно, ми проти цього грали. Зіграти «на нуль» проти такої команди важко. Звичайно, допомогла нам червона картка. У футболі таке буває. Ніби як нам можуть і пенальті поставити, але зворотна атака - виганяють гравця. Можливо, це був повністю вирішальний момент у цьому протистоянні - непоставлений пенальті і червона картка супернику.

Ми сперечатися з цим не стали, грали потім за рахунком, боялися зробити грубі помилки. Звичайно, контроль м'яча не проглядається, але все одно ми намагалися тиснути, щоб забити гол. Що ми і зробили. Хлопці - молодці, сьогодні рівно три тижні як ми стартували, у нас сім ігор, з них у нас п'ять перемог і дві нічиї. У суперника, до речі, сьогодні була десята гра за місяць. Ми спілкувалися з колегами, на цьому тлі, в такому режимі тільки компліменти можу своїм хлопцям сказати. Вони дійсно ось той банер, який там висів - «Мужики». Вони це слово заслуговують. Дякуємо.

- Що було в двох матчах найголовнішим? Рішення арбітра?

- Можу тільки уявити, що цей пенальті нам би поставили, і вилучення б не було. Але суддя прийняв таке рішення. За дві гри не можу сказати, оскільки чимало стирається в пам'яті. У нас там було, в принципі, і той пенальті можна було ставити чи не ставити. Цього разу, можна сказати, пощастило «Зорі». Але ще раз кажу: ту енергію, ту гру, яку ми показуємо, і щоб пройти ЦСКА, нам дійсно теж компліменти потрібно дарувати, а не посилатися на те, що нас судді витягли.

- Чи задоволені ви підтримкою запорожців? Ще одне питання, що з Абу Ганною? Як ви можете прокоментувати поведінку Русина, який забив м'яч і отримав вилучення за те, що зняв футболку?

- Я його питав: «Ти, напевно, в Барселону не хочеш полетіти?» Хлопець каже, що емоції поглинули, схопив футболку, а потім, коли вже стягнув, згадав, що йому дали жовту. Вибачився перед командою, перед всіма. Сказав, не те, що такого не буде, але ще раз кажу, що це все емоції. Заради цього люди приходять на стадіон. Звичайно, їм велике дякую, стільки глядачів. Така ж підтримка, яка була у ЦСКА, коли ми грали в Софії. Дуже приємно перебувати на такій арені.

А стосовно Абу Ганни, я з ним вже розмовляв. У нього трохи струс, завтра буде обстеження, але, як він каже, він відчуває, що все нормально. Це не так важко і не так складно.

- Що з Артемом Громовим?

- Артем Громов готується до гри, яка буде у нас в неділю. З великою ймовірністю він вийде на поле.

- Можете прокоментувати гру Будківского?

- Пилип Будківський останнім часом стає тією фігурою, без якої дуже складно уявити команду. Ми грали без нього проти «Колоса», але у нас дуже хороший змішаний склад - є швидкі хлопці, але нам потрібен і фактурний нападник, який може поборотися з такими ж великими оборонцями. Він також сильно допомагає при стандартних ситуаціях, які створюють суперники. Віталій Вернидуб - це та наша сила, яка верхові дуелі виграє. З тим обсягом, з тим бажанням, які зараз Філ демонструє, можна сказати, що він стає дуже важливою фігурою для нашої гри.

- Чому команда грає так обережно? У попередньому раунді «Будучность» впродовж жругого тайму грала вдев'ятьох, сьогодні - десять осіб...

- Повірте, я теж хочу 8:0 вигравати кожну гру. Але грається за рахунком - нам можна не забивати і ми проходимо далі. Чому я повинен гнати хлопців всіх туди, щоб вони ризикували, лізли, заробляли картки, щоб когось вигнали. Ось навіщо це робити? Потім ви ж скажете, навіщо ви полізли, якщо вас проходили, чи не накривали, тримали просто свої зони? Чому ви не катали м'яч, щоб пройти ЦСКА?

Проти «Будучності» я теж пояснював - двох гравців прибрали, які грають попереду. А там, як грали один в один вісім осіб, так і грають. Це моїм оборонцям було легко, коли вони м'яч катали. А там нападникам важко було. І сьогодні те ж саме. Дев'ятеро людей стоять, чекають нашої помилки. Допустити цю помилку, втратити м'яч і бігти назад 80 метрів чимдуж - під таким тиском, проте моя команда сьогодні забила гол.

Розумію вас прекрасно. Є такі ігри, які закінчуються 5:4, валідольні, коли тренер стоїть на межі. Для мене краще така гра - спокійна, під контролем, вийти в наступний раунд.