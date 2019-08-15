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    Вітання Хацкевичу: забракований екстренером «Динамо» нападник виводить «Зорю» в плей-оф Ліги Європи

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    &laquo;Зоря&raquo; здобула гросмейстерську перемогу - Вітання Хацкевичу: забракований екстренером «Динамо» нападник виводить «Зорю» в плей-оф Ліги Європи
    «Зоря» здобула гросмейстерську перемогу
    ФК «Зоря»

    Луганці зіграли суворо по результату

    Луганська «Зоря» здолала другого суперника за Лігою Європи-2019/2020. Команда Віктора Скрипника пробилася в плей-оф, здолавши софійський ЦСКА.

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    «Зоря» (Луганськ, Україна) - ЦСКА (Софія, Болгарія) - 1:0

    (Перший матч - 1:1)

    Гол: 1:0 - Русин (89)

    «Зоря»: Микита Шевченко (к) - Тимчик, Віталій Вернидуб, Абу Ганна (Чеберко, 4), Богдан Михайличенко - Владислав Кочергін, Владлен Юрченко (Леднєв, 46), Іванисеня, Хомченовський - Русин, Будківський (Владислав Кабаєв, 90+3). Тренер - Віктор Скрипник

    ЦСКА: Черняускас - Альбентоса, Нуну Томаш, Петар Занєв (к) - Туріцов, Тьяґу Родріґеш, Малінов (Фаббріні, 82), Яніо Бікель, Джеферсон (Тоні Вотт, 87) - Евандро (Мітков, 56), Алі Сов. Тренер - Любомир Петровіч

    Суддя: Делеру (Франція)

    Попередження: Хомченовський (21), Владлен Юрченко (29), Будківський (45), Русин (68), Микита Шевченко (90+2)

    На 15-й хвилині попереджено, на 22-й хвилині вилучено (друге попередження) Туріцова

    На 68-й хвилині попереджено, на 90-й хвилині вилучено (друге попередження) Русина

    15 серпня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

    Суттєвий вплив на розвиток гри мали події на 22-й хвилині. Почалося все з того, що Богдан Михайличенко у власному карному майданчику заблокував удар Крістіяна Малінова з допомогою руки. Арбітр на позначку не вказав, хоча підстави для цього начебто й були. Тим часом луганці побігли в контратаку, яку зірвав, затримавши руками Назарія Русина, Іван Туріцов. Рефері справедливо попередив болгарина, але оскільки ця картка була для гравця другою, ЦСКА залишився у меншості.

    Отримавши чисельну більшість, луганці грали акуратно: хоча й більше володіли м'ячем, але пропонували розкриватися і йти вперед опонентам. Забитий на виїзді гол такий привілей «Зорі» дарував. Правда, болгари теж нестися вперед стрімголов не поспішали.

    Врешті, розкриватися футболісти ЦСКА почали у заключних хвилин 20. Однак оборонялися луганці грамотно, надійно у воротах зіграв Микита Шевченко. «Зоря» втримувала потрібні 0:0, а незадовго до фінального свитка ще й провела контратаку, яку завершив екс-динамівець Назарій Русин. Эдина вада - на радощах Назарій зняв футболку, отримав друге попередження і тепер не зіграє в наступному поєдинку.

    За місце в груповому турнірі Ліги Європи луганці найімовірніше зіграють з іспанським «Еспайолом», який у першому матчі здолав на виїзді 3:0 швейцарський «Люцерн». Гра-відповідь розпочнеться сьогодні о 22:00.

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