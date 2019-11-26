Експерша ракетка світу Маррей розповів, що близько знав вбивцю, який розстріляв 17 осіб



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Маррей раніше лише коротко згадував трагедію в Данблейні в програмі BBC в 2013 році, але ніколи не говорив про те, наскільки добре він знав вбивцю

«Я знав цього хлопця, ходив в його дитячий клуб, ми їздили в одній машині»

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей в документальному фільмі Amazon розповів, що знаходився в школі Дайнблена, в якій в 1996 році відбулося масове вбивство. Місцевий житель Томас Хемілтон увірвався в спортзал, розстріляв 16 дітей і одного вчителя, а потім наклав на себе руки. Енді разом з братом Джеймі в цей час перебували на уроках.

Маррей раніше лише коротко згадував трагедію в Данблейні в програмі BBC в 2013 році, але ніколи не говорив про те, наскільки добре він знав вбивцю. За словами тенісиста, він відвідував організовані Хемілтоном дитячі клуби і навіть їздив з ним в одній машині.

«Ви недавно запитали мене, чому теніс так важливий для мене. Звичайно, зі мною було те, що сталося в Данблейні, коли мені було десь дев'ять років. Я впевнений, що всім дітям було складно пережити це з різних причин. Що ми знали цього хлопця, ходили в його дитячий клуб, ми їздили в одній машині», - цитує Маррея Daily Mail.

Енді також розповів, що через рік після того, що сталося його батьки розлучилися.

«Це був важкий час для нас. Бачити це і не зовсім розуміти, що відбувається. А потім, через 6-12 місяців, мій брат поїхав з дому. Він відправився грати в теніс в Кембриджі. Звичайно, раніше ми все робили разом. Коли він поїхав, мені було дуже важко. Я відчуваю, що теніс - це в певному сенсі порятунок для мене», - зізнався британець.

Прем'єра фільму про Енді Маррей відбудеться 29 листопада.