Долгополов переніс операцію і пропустить старт сезону



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Останнім часом травми переслідують відомого українського тенісиста

Фото з лікарняної палати тенісист виклав у соцмережах

Колишня перша ракетка України, Олександр Долгополов переніс чергову операцію. У 31-річного спортсмена прооперована ліва нога. Про операцію на нозі Долгополов сам повідомив в соцмережах.



"Все пройшло успішно, 2 тижні милиць, на корт через 4-5 тижнів. Думаю, повернення доведеться відкласти, подивимося на скільки", - написав тенісист.

Нагадаємо, що Олександр Долгополов заявився на змагання в Досі, які мають відбутися 6-12 січня, але тепер судячи з усього пропустить цей турнір. Нагадаємо, Олександр не приймав участі в турнірах з травня 2018 року через проблеми з рукою.