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    Новини

    Долгополов переніс операцію і пропустить старт сезону

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    Останнім часом травми переслідують відомого українського тенісиста - Долгополов переніс операцію і пропустить старт сезону
    Останнім часом травми переслідують відомого українського тенісиста

    Фото з лікарняної палати тенісист виклав у соцмережах

    Колишня перша ракетка України, Олександр Долгополов переніс чергову операцію. У 31-річного спортсмена прооперована ліва нога. Про операцію на нозі Долгополов сам повідомив в соцмережах. 


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    "Все пройшло успішно, 2 тижні милиць, на корт через 4-5 тижнів. Думаю, повернення доведеться відкласти, подивимося на скільки", - написав тенісист.

    Нагадаємо, що Олександр Долгополов заявився на змагання в Досі, які мають відбутися 6-12 січня, але тепер судячи з усього пропустить цей турнір. Нагадаємо, Олександр не приймав участі в турнірах з травня 2018 року через проблеми з рукою.

    теніс Олександр Долгополов
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