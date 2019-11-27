Тенісистка Цуренко розповіла про футбольні вподобання



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Леся Цуренко Твіттер

Найбільше третій ракетці України сподобався стадіон мадридського «Реалу»

Третя ракетка України Леся Цуренко розповіла про свої футбольні вподобання. Найбільше їй сподобалася атмосфера на трибунах стадіону мадридського «Реалу».

«Там дуже чудова атмосфера. Я там обідала. Дуже зручно, можна насолоджуватися іспанськими стравами та футболом. Улюблена команда, напевно, київське «Динамо». Серед збірних мені найбільше подобаються Україна та Хорватія», - розповіла Цуренко в ефірі каналу Sport Traveler UA.

За підсумками 2019 року Леся Цуренко завершила виступи 70-ю в світовому рейтинзі WTA. Найвищою позицією за кар’єру було 24-те місце в січні 2019 року.

На падіння рейтингу українки вплинуло зняття зі змагань на US Open через пошкодження правого ліктя.