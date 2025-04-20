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РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського
Зеленський заслухав доповідь Сирського
фото: Офіс президента

Росія не припиняє вогонь попри великоднє перемир'я, яке сама й запропонувала

Станом на 06:00 відбулося вже 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, заслухавши доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, передає «Главком».

Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті. Повідомляється, що на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.

«В ОТУ «Старобільськ» зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ «Донецьк» – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом», – повідомив президент.

На Курщині продовжувались російські артилерійські удари та застосування дронів. Зеленський повторив, що Україна відповідатиме дзеркально на удари Росії.

Зі слів президента, в період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

«В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації», – підсумував президент.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про «реальну ситуацію на всіх напрямках». Зеленський повідомив про ситуацію на фронті.

«Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

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Теги: перемир'я штурм наступ військові обстріл війна росія

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