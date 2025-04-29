Пєсков визнав, що Росія не збирається погоджуватися на 30-денне перемир'я

Пєсков про зупинку вогню на 30 днів: «Без урегулювання всіх нюансів це неможливо»

За словами Пєскова, Росія буцімто готова обговорювати з Україною триденне перемир'я у травні без попередніх умов

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що 30-денне перемир'я є «неможливим без врегулювання всіх нюансів». Про це повідомляє «Главком» з посиланнями на російські медіа.

За словами Пєскова, Росія буцімто готова обговорювати з Україною триденне перемир'я у травні без попередніх умов.

«Щодо запропонованого Україною 30-денного перемир'я, то воно неможливе без врегулювання всіх нюансів», – заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Водночас Пєсков пожалівся, що Україна не відповіла на пропозицію Путіна про перемир'я на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Як відомо, 28 квітня Володимир Путін оголосив так зване перемирʼя на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. Воно нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня.

Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією і відзначив, що Україна позитивно відповіла на американську пропозицію припинення вогню ще 11 березня.

Раніше Пєсков заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. За словами Пєскова, відповідну заяву було зроблено на зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Також повідомлялося, що США вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію і оборонну промисловість в межах мирної угоди між Москвою і Києвом. Як писало агентство Bloomberg, спецпредставник Трампа Стів Віткофф порушуватиме це питання під час зустрічі з російським диктатором.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Путіну необхідно продемонструвати готовність припинити війну в Україні.

Однак президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається обдурити США та інші країни й надалі затягувати війну проти України, адже жодних приготувань РФ до реальної тиші не фіксується.