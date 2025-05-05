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Чи зможе Європа самотужки стримати Росію? Аналіз CNN

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи зможе Європа самотужки стримати Росію? Аналіз CNN
Європа може похвалитися достатньо великими й дорогими арміями
фото: Міністерство оборони Польщі (ілюстративне)

Останніми роками Велика Британія, Франція та Німеччина вклали кошти у свої застарілі армії

На тлі нової політики президента США Дональда Трампа, який пообіцяв зменшити військову присутність США у Європі, країни-члени НАТО з Європи активно готуються до можливої конфронтації з Росією. Видання CNN проаналізувало, чи здатні європейські збройні сили компенсувати потенційну прогалину, яка може виникнути в разі реалізації американських намірів, інформує «Главком».

Зазначається, що Європа може похвалитися достатньо великими і дорогими збройними силами, однак вони потребують серйозного припливу коштів і досвіду, щоб підготуватися до найгіршого сценарію.

Чи зможе Європа самотужки стримати Росію? Аналіз CNN фото 1

Останніми роками Велика Британія, Франція та Німеччина вклали кошти у свої застарілі армії. Але може пройти кілька років, перш ніж вплив цих коштів стане відчутним на передовій. Чисельність військ, озброєння і військова готовність в Західній Європі знизилися після закінчення холодної війни.

«Високий рівень виснаження у війні в Україні болісно підкреслив поточні недоліки європейських країн», – написав Міжнародний інститут стратегічних досліджень, лондонський аналітичний центр, у різкому огляді європейських збройних сил минулого року.

Країни, що знаходяться ближче до російського кордону, рухаються швидше. Адміністрація Трампа назвала Польщу зразком самодостатності. «Ми бачимо Польщу як зразкового союзника на континенті: готового інвестувати не тільки в свою оборону, але і в нашу спільну оборону і оборону континенту», – заявив міністр оборони Піт Гегсет.

«Швидке зростання Польщею витрат на оборону більше пов'язане з її власною, багатовіковою напруженістю у відносинах з Росією, ніж з бажанням заслужити місце в прихильності Трампа. Варшава і Вашингтон розходяться в думках щодо конфлікту в Україні; Польща протягом багатьох років попереджала Європу про загрозу з боку Росії і непохитно підтримує свого сусіда, який захищає територію від наступу Путіна», – йдеться у матеріалі.

Сьогодні більшість наземних і повітряних баз США розташовані в Німеччині, Італії та Польщі. Американські бази в Центральній Європі є противагою російській загрозі, а військово-морські та повітряні бази в Туреччині, Греції та Італії також підтримують місії на Близькому Сході.

Ці місця слугують «важливою основою для операцій НАТО, регіонального стримування і глобальної проєкції сили», згідно з даними аналітичного центру «Центр аналізу європейської політики», що базується у Вашингтоні.

CNN наголошує, що найважливішим стримуючим фактором, який має Європа, є її ядерні боєголовки. Однак ядерне стримування – це сфера, в якій Європа значною мірою залежить від США. Велика Британія та Франція – дві європейські країни з ядерною зброєю – мають між собою лише близько десятої частини російського арсеналу. Але американська ядерна війна приблизно відповідає російській, і десятки цих американських боєголовок розташовані в Європі.

До слова, Німеччина активувала надзвичайну статтю Європейського Союзу, щоб мати можливість швидко збільшити інвестиції в оборону, не порушуючи фіскальних правил блоку.

Раніше Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оприлюднив звіт, згідно з яким світові військові витрати у 2024 році сягнули $2,72 трлн, що на 9,4% більше, ніж у 2023 році, і є найстрімкішим річним зростанням принаймні з часів закінчення холодної війни

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Теги: Європа війна росія США

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