Окупанти вночі запустили по Україні понад сотню дронів: постраждали п’ять областей

Повітряні сили відзвітували про збиті «шахеди»

Російські терористи у ніч на 25 квітня атакували Україну 103-ма ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Дрони запускали з Курська, Брянська та Орла.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 08:30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня Росія атакувала Харків «шахедами». Внаслідок ударів безпілотниками у місті виникли пожежі.

А внаслідок влучання ворожого безпілотника по Слобідському району горіло цивільне підприємство.