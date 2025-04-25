Окупанти вночі запустили по Україні понад сотню дронів: постраждали п’ять областей
Повітряні сили відзвітували про збиті «шахеди»
Російські терористи у ніч на 25 квітня атакували Україну 103-ма ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.
Дрони запускали з Курська, Брянська та Орла.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
«Станом на 08:30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.
Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.
Нагадаємо, у ніч на 25 квітня Росія атакувала Харків «шахедами». Внаслідок ударів безпілотниками у місті виникли пожежі.
А внаслідок влучання ворожого безпілотника по Слобідському району горіло цивільне підприємство.
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