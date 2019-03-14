Непоправна втрата для всього автоспорту. Помер гоночний директор Формули-1 Чарлі Уайтінг



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Гоночний директор Формули-1 Чарлі Уайтінг

Напередодні Гран-прі Австралії помер гоночний директор ФІА Чарлі Уайтінг. Йому було 66 років

У повідомленні ФІА йдеться, що Уайтінг помер сьогодні вранці в Мельбурні від легеневої емболії.

«З величезною сумом я почув звістку про відхід Чарлі. Він був приголомшливим гоночним директором, важливою і неповторною фігурою в «Формулі-1», яка втілює етику і дух цього фантастичного виду спорту.

В особі Чарлі «Формула-1» втратила вірного друга і харизматичного представника. Мої думки і переживання зараз про його сім'ю, друзів і всіх любителів «Ф-1», - сказав президент ФІА Жан Тодт.

«Я знав Чарлі всю свою гоночну кар'єру. Ми разом працювали в якості механіків, стали друзями і багато часу проводили разом на трасах по всьому світу. Звістка про його смерть викликала у мене величезну печаль. Я спустошений. Це не тільки втрата для мене особисто, але також для всієї родини «Формули-1», ФІА і всього автоспорту», - заявив спортивний директор «Ф-1» Росс Браун.

Уайтінг почав працювати в «Ф-1» в 1977 році в команді «Хескет», але через кілька років зробив кар'єру в «Бребемі» Берні Екклстоуна, став старшим механіком і зіграв важливу роль в перемогах Нельсона Піке в чемпіонатах світу 1981 і 1983 років.

Пізніше Уайтінг перейшов на роботу в ФІА в якості технічного делегата, а з 1997 року став гоночним директором і директором з гоночної безпеки.