Формула-1 представила рекламний ролик до нового сезону



Відеоряд накладено на нову композицію Chemical Brothers під назвою We've Got to Try

В офіційних акаунтах Формули-1 в соціальних мережах представлений новий рекламний ролик, який серія буде використовувати в сезоні-2019. У відеоряді використаний цілий ряд архівних кадрів, пов'язаних як з сезоном-2018, так і з більш давніми подіями.

Що стосується музики, то відеоряд накладено на нову композицію Chemical Brothers під назвою We've Got to Try. Офіційний кліп на цю пісню був оприлюднений минулого тижня - головну роль в кліпі виконує дворняжка на прізвисько «Дівчинка», яку навчили керувати болідом Формули-1, а потім відправили в космос.