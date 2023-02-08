Футболістка збірної Росії «рознесла» Путіна та пояснила, що не так із Олімпіадою

Футболістка Надія Карпова вважає, що участь російських спортсменів у Олімпіаді лише посилить режим Путіна

Російська футболістка Надія Карпова вважає, що росіяни не повинні брати участь в Олімпіаді-2024, адже ці перемоги неправильно інтерпретуватимуть у самій Росії. Про це вона заявила в інтерв'ю «Tribuna.com».

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Карпова думає, що росіяни не повинні мати можливість виступати на змаганнях навіть під нейтральним прапором, адже це також зміцнить пропагандистський режим РФ.

«Спорт для Путіна – це сильний інструмент для обдурювання людей. Тому я скоріше солідарна з українськими політиками: ніхто з російських спортсменів їхати на Олімпіаду не повинен», – заявила вона.

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Вона вважає, що поведінка російських та білоруських спортсменів також впливає на зміцнення путінської пропаганди. Так, наприклад, коли білоруську тенісистку Азаренко запитали на Australian Open, що вона думає про російський прапор і Z-символіку на трибунах Відкритого чемпіонату Австралії, вона відповіла: «Ви політик? Ось і я не політик!».

«І вона не каже: «Я не обговорюватиму ці теми» або «Я боюся за своє життя, не провокуйте мене». Вона відповідає так, що відразу вмикається інший контекст. У людини, яка дивиться її в Австралії, складається враження, що це просто «складна політична ситуація», і можна стати на бік Росії, а можна – на бік України. І її дивна відповідь працює на руку цій путінській пропаганді. Це їхній головний інструмент – постійно підміняти поняття. І вони мають величезне завдання на Заході: підселити всім у голови думку, що це не жахлива загарбницька війна для того, щоб диктатор міг залишатися при владі. Ні, ні, ні! Вони хочуть, щоб усі думали, що це просто політика», – так Надія Карпова коментує дивну відповідь тенісистки Азарової.

Коли Путін починає загравати зі спортсменами, він та його політтехнологи чудово розуміють, що вони купують собі лояльність мільйонів людей, які є фанатами цих спортсменів, і як-не-як це все одно працює на пропаганду. Після такого все більше людей з інших країн починають переживати момент «не все так однозначно».

«Потрібно показувати, що ця війна абсолютно жахлива, а Путін – агресор, фашист, старий диктатор. Люди повинні це чітко розуміти. Тому я абсолютно солідарна з українським урядом, який каже: «На таких умовах ми не повинні брати участь в Олімпіаді», – сказала Карпова.

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Нагадаємо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх за певних умов. Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року.