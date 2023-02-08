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Футболістка збірної Росії «рознесла» Путіна та пояснила, що не так із Олімпіадою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Футболістка збірної Росії «рознесла» Путіна та пояснила, що не так із Олімпіадою
Надія Карпова: Ніхто з російських спортсменів не повинен їхати на Олімпіаду
фото: karpichito/Instagram

Футболістка Надія Карпова вважає, що участь російських спортсменів у Олімпіаді лише посилить режим Путіна

Російська футболістка Надія Карпова вважає, що росіяни не повинні брати участь в Олімпіаді-2024, адже ці перемоги неправильно інтерпретуватимуть у самій Росії. Про це вона заявила в інтерв'ю «Tribuna.com».

Карпова думає, що росіяни не повинні мати можливість виступати на змаганнях навіть під нейтральним прапором, адже це також зміцнить пропагандистський режим РФ.

«Спорт для Путіна – це сильний інструмент для обдурювання людей. Тому я скоріше солідарна з українськими політиками: ніхто з російських спортсменів їхати на Олімпіаду не повинен», – заявила вона.

Вона вважає, що поведінка російських та білоруських спортсменів також впливає на зміцнення путінської пропаганди. Так, наприклад, коли білоруську тенісистку Азаренко запитали на Australian Open, що вона думає про російський прапор і Z-символіку на трибунах Відкритого чемпіонату Австралії, вона відповіла: «Ви політик? Ось і я не політик!».

«І вона не каже: «Я не обговорюватиму ці теми» або «Я боюся за своє життя, не провокуйте мене». Вона відповідає так, що відразу вмикається інший контекст. У людини, яка дивиться її в Австралії, складається враження, що це просто «складна політична ситуація», і можна стати на бік Росії, а можна – на бік України. І її дивна відповідь працює на руку цій путінській пропаганді. Це їхній головний інструмент – постійно підміняти поняття. І вони мають величезне завдання на Заході: підселити всім у голови думку, що це не жахлива загарбницька війна для того, щоб диктатор міг залишатися при владі. Ні, ні, ні! Вони хочуть, щоб усі думали, що це просто політика», – так Надія Карпова коментує дивну відповідь тенісистки Азарової.

Коли Путін починає загравати зі спортсменами, він та його політтехнологи чудово розуміють, що вони купують собі лояльність мільйонів людей, які є фанатами цих спортсменів, і як-не-як це все одно працює на пропаганду. Після такого все більше людей з інших країн починають переживати момент «не все так однозначно».

«Потрібно показувати, що ця війна абсолютно жахлива, а Путін – агресор, фашист, старий диктатор. Люди повинні це чітко розуміти. Тому я абсолютно солідарна з українським урядом, який каже: «На таких умовах ми не повинні брати участь в Олімпіаді», – сказала Карпова.

Нагадаємо, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх за певних умов. Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року.

Теги: Олімпіада росіяни диктатор війна спорт путін російські спортсмени

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