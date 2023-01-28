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Франція та Італія спільно замовляють 700 зенітних ракет. Частина піде Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція та Італія спільно замовляють 700 зенітних ракет. Частина піде Україні
Себастьян Лекорню та Гвідо Крозетто вирішили замовити 700 ракет на суму близько 2 млрд євро
фото: lopinion.fr

Країни досягли домовленості під час зустрічі міністрів оборони у Римі 27 січня 2023 року

Італія та Франція домовилися спільно закупити близько 700 зенітних ракет Aster-30. Про це пише французьке видання l’Opinion.

Країни досягли домовленості під час зустрічі міністрів оборони у Римі 27 січня 2023 року.

Видання зазначило, що ракети використовуються для оснащення систем ППО SAMP-T, які мають намір країни поставити в Україну. Але, мабуть, не всі ракети будуть призначені для Києва. Частина залишиться в арсеналах Італії та Франції.

Себастьян Лекорню та Гвідо Крозетто вирішили замовити 700 ракет на суму близько 2 млрд євро.

«Сьогодні в Римі ми узгодили спільний намір продовжувати підтримувати Україну, захищати Середземне море від нових загроз і збільшувати наші спільні виробничі потужності, зокрема в сфері Протиповітряної оборони», – написав у Twitter французький міністр.

Днем раніше агенція Reuters повідомила з посиланням на урядові джерела, що країни вже ухвалили політичне рішення про передачу Україні систем ППО/ПРО SAMP/T. Нині сторони узгоджують технічні аспекти майбутнього трансфера.

SAMP/T – зенітний ракетний комплекс далекої дії, який розробив європейський консорціум Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales).  Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км на висоті до 25 км. Комплекс здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 км і аналогічній висоті.

ЗРК побудований на основі французької твердопаливної зенітної ракети Aster-30. Швидкість ракети – 4,5М (1400 м\с). Вага бойової частини – 20 кг, стартова маса – 450 кг.

До відома, міжнародні партнери України, частина з яких цього тижня зробила гучні заяви про надання вітчизняним військовим техніки, загалом передадуть на потреби нашої армії 321 важкий танк.

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Теги: війна Франція зброя міністр Італія

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