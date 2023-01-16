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Газовий шантаж провалився: чому Путін втратив один з головних «козирів» у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Газовий шантаж провалився: чому Путін втратив один з головних «козирів» у війні
Російський диктатор розраховував, що газовий шантаж мав пом'якшити антиросійські санкції та підтримку України
фото з відкритих джерел

Плани Кремля зірвала погода, оскільки Європа поки що переживає теплу зиму

Тепла зима в Європі позбавила російського диктатора Володимира Путіна одного з головних «козирів» та передбачуваних важелів тиску у війні проти України. Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що з початку моменту російського вторгнення європейські уряди непокоїло питання, чи може Москва повністю перекрити газ. Російський диктатор розраховував, що газовий шантаж мав пом'якшити антиросійські санкції та підтримку України. За його планом, європейці могли б збунтуватися через холод та вимагати послаблення санкцій.

«У даному випадку Росія прагнула використати зиму, щоб збільшити силу іншого інструменту у своєму ящику: енергетичної зброї. Росія розраховувала, що зимові морози приведуть до тями Європу і переконають громадськість по всьому континенту в тому, що підтримка України не варта болю в їхньому гаманці», – пояснив старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлс.

Проте плани Кремля зірвала погода, оскільки Європа поки що переживає теплу зиму. Це дозволило скоротити споживання газу, що своєю чергою позбавило Путіна одного з головних «козирів».

Експерти зазначають, що в Європі зараз є вікно можливостей, щоб зменшити залежність від російського газу. Це може відіграти вирішальну роль у підтримці єдиного фронту Заходу, доки війна затягується.

На думку експертів, Європі потрібно звернути більше уваги на відновлювані джерела енергії та будувати сховища для зрідженого природного газу.

Раніше німецька міністр Роберта Хабека розповіла, як погода поламала енергетичний шантаж Путіна.

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Теги: газ росія міністр санкції війна путін Європа диктатор Москва шантаж

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