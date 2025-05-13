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18-річний український тенісист отримав російське громадянство: деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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18-річний український тенісист отримав російське громадянство: деталі
Особистий рекорд тенісиста – 1587 місце у рейтингу ATP (жовтень 2024 року)

Наразі Широкий посідає 1617 місце у рейтингу ATP

18-річний український тенісист Дмитро Широкий отримав російське громадянство. Про це повідомляє «Главком».

Раніше Дмитро Широкий на офіційних сайтах ITF та ATP був позначений, як український гравець – Dmytro Shirokyi. Однак, зараз навпроти його прізвище вже з'явився білий прапор (так ITF та ATP позначають гравців з Росії). Також змінився і варіант написання його ім'я і прізвища – Dmitrii Shirokii.

Дмитро Широкий тенісист з Донецька. Зокрема, у 2016 році він перемагав на дитячому турнірі в окупованому Криму. Тоді Дмитро представляв тенісну академію «Віккорт-Крим».

У соцмережі Instagram тенісист підписаний на сторінку так званої «Федерації тенісу ДНР».

Також в Instagram на сторінку тенісиста підписана сторінка «Tipsarevic Tennis Academy». Це тенісна академія у Сербії, яку заснував сербський екстенісист Янко Типсаревич. Також Широкий позначений на одному з відео з цієї академії. Тому можна зробити висновок, що він раніше тренувався, а, можливо, і нині тренується у цій академії.

Наразі Широкий посідає 1617 місце у рейтингу ATP. Особистий рекорд – 1587 місце (жовтень 2024 року).

У юніорському рейтингу ITF найкращий результат Широкого – 616 місце.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

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Теги: Крим теніс Донецк громадянство

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