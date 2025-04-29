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Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру у Мадриді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру у Мадриді
Еліна вперше зіграє у 1/4 фіналу турніру в Мадриді

У поєдинку 1/8 фіналу Світоліна перемогла представницю Греції Марію Саккарі – 6:3, 6:4

Українська тенісистка продовжує перемагати на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку 1/8 фіналу Світоліна перемогла представницю Греції Марію Саккарі – 6:3, 6:4.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин.

Еліна вперше у кар'єрі зіграє у 1/4 фіналу турніру в Мадриді.

Як повідомлялося, чоловік української тенісистки Еліни Світоліної Гаель Монфіс дав інтерв'ю російському пропагандистському YouTube-каналу «Больше».

У розмові з російськими пропагандистами Монфіс прокоментував свою перемогу на Мастерсі у Мадриді. У поєдинку першого кола француз переміг хорвата Борну Гойо – 1:6, 6:2, 6:4.

Під час розмови з «Больше» Монфіс, зокрема, зазначив, що з нетерпінням чекає на свій наступний поєдинок – з росіянином Андрієм Рубльовим.

«Больше» – російський пропагандистський ресурс. Зокрема, у 2023 і 2024 роках канал широко висвітлював пропагандистський турнір «Трофеї Північної Пальміри», який проходив у РФ, а головним спонсором змагань була компанія «Газпром».

Як інформував сайт BTU, директор турніру і радник генерального директора «Газпром експорт» Олександр Медведєв заявляв, що цей захід є частиною спортивної дипломатії, яка призведе до повернення міжнародних змагань.

«Я впевнений, що історична правда візьме гору, мир настане. Це буде справедливий мир, де обов'язково знайдеться місце спорту», – стверджував директор турніру.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна закликала боротися за повернення українських дітей, які були викрадені Росією.

Теги: Еліна Світоліна теніс

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