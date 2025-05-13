«Називають хохлушками». Українська тенісистка розповіла про поведінку «нейтральних» росіянок

Олійникова: Лише перед камерами WTA каже, що підтримує та співчуває українським спортсменкам

Олійникова: У турі багато росіянок, і WTA заробляє на них гроші, тому вдає, що нічого не відбувається

Українська тенісистка Олександра Олійникова розповіла про негідну поведінку російських тенісисток та звинуватила Жіночу тенісну асоціацію (WTA) в лицемірстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Équipe.

За словами Олійникової, WTA постійно заплющує очі на поведінку російських тенісисток.

«Вони регулярно дозволяють собі образливі вирази на адресу українок на турнірах ITF – наприклад, називають нас «хохлушками». Судді це чують, але нічого не кажуть. У турі багато росіянок, і WTA заробляє на них гроші, тому вдає, що нічого не відбувається. Їхня «солідарність» – це просто брехня. Суцільне лицемірство», – заявила Олійникова.

Також WTA наклало на українку грошовий штраф і зняти очки за перемогу на турнірі ITF у Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія). Спортсменку покарали за те, що вона пізно знялася з турніру WTA 125 у Сен-Мало (Франція), який проходив того ж тижня. За словами Олександри, її батько та менеджер Денис Олійников не зміг заздалегідь повідомити WTA про зняття, оскільки перебував на бойовому завданні.

«Я намагалася оскаржити рішення з урахуванням виняткових обставин. Просила бодай залишити очки, якщо потрібно – готова була сплатити штраф. Ці очки мені життєво необхідні, щоб мати шанс потрапити до кваліфікації Вімблдону. Але WTA була байдужою, вони відмовилися шукати компроміс. Ніхто не намагався мені допомогти чи розібратися. Вони не виявили жодної краплі співчуття», – цитує Олійникову L'Équipe

Вона також зазначила, що лише перед камерами WTA каже, що підтримує та співчуває українським спортсменкам.

«Насправді WTA начхати на нас. Вони не розуміють і не хочуть розуміти, наскільки нам важко, як сильно ми страждаємо. У нас немає таких можливостей, як у інших. Ми не можемо тренуватися вдома. Тренери пішли в армію і загинули на війні. Гравці втратили свої будинки. Гравці родом із територій, які зараз окуповані, більше не можуть повернутися додому», – заявила Олійникова.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

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