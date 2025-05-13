Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Називають хохлушками». Українська тенісистка розповіла про поведінку «нейтральних» росіянок

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Називають хохлушками». Українська тенісистка розповіла про поведінку «нейтральних» росіянок
Олійникова: Лише перед камерами WTA каже, що підтримує та співчуває українським спортсменкам

Олійникова: У турі багато росіянок, і WTA заробляє на них гроші, тому вдає, що нічого не відбувається

Українська тенісистка Олександра Олійникова розповіла про негідну поведінку російських тенісисток та звинуватила Жіночу тенісну асоціацію (WTA) в лицемірстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Équipe.

За словами Олійникової, WTA постійно заплющує очі на поведінку російських тенісисток.

«Вони регулярно дозволяють собі образливі вирази на адресу українок на турнірах ITF – наприклад, називають нас «хохлушками». Судді це чують, але нічого не кажуть. У турі багато росіянок, і WTA заробляє на них гроші, тому вдає, що нічого не відбувається. Їхня «солідарність» – це просто брехня. Суцільне лицемірство», – заявила Олійникова.

Також WTA наклало на українку грошовий штраф і зняти очки за перемогу на турнірі ITF у Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія). Спортсменку покарали за те, що вона пізно знялася з турніру WTA 125 у Сен-Мало (Франція), який проходив того ж тижня. За словами Олександри, її батько та менеджер Денис Олійников не зміг заздалегідь повідомити WTA про зняття, оскільки перебував на бойовому завданні.

«Я намагалася оскаржити рішення з урахуванням виняткових обставин. Просила бодай залишити очки, якщо потрібно – готова була сплатити штраф. Ці очки мені життєво необхідні, щоб мати шанс потрапити до кваліфікації Вімблдону. Але WTA була байдужою, вони відмовилися шукати компроміс. Ніхто не намагався мені допомогти чи розібратися. Вони не виявили жодної краплі співчуття», – цитує Олійникову L'Équipe

Вона також зазначила, що лише перед камерами WTA каже, що підтримує та співчуває українським спортсменкам.

«Насправді WTA начхати на нас. Вони не розуміють і не хочуть розуміти, наскільки нам важко, як сильно ми страждаємо. У нас немає таких можливостей, як у інших. Ми не можемо тренуватися вдома. Тренери пішли в армію і загинули на війні. Гравці втратили свої будинки. Гравці родом із територій, які зараз окуповані, більше не можуть повернутися додому», – заявила Олійникова.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Читайте також:

Теги: теніс скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У закладі публікації про закриття корчми назвали «проявом недожурналістики» та «джинсою»
Власник із Росії? «Корчма Тарас Бульба» відреагувала на скандал у ЗМІ
Сьогодні, 10:22
Правоохоронці навідалися до учбового закладу та встановили учасників конфлікту, серед яких 12-річний учень сьомого класу та вчитель ліцею
У столичному ліцеї вчитель погрожував семикласнику: поліція розпочала перевірку
Сьогодні, 08:33
У вирішальному сеті за рахунку 5:3 Еліна втратила п'ять матчболів на своїй подачі
Складна перемога. Світоліна вийшла до четвертого кола турніру у Римі
10 травня, 19:17
Роберт Прево: Після від'їзду з Перу у мене було мало можливостей тренуватися, тому я з нетерпінням чекаю на повернення на корт
Новий Папа Римський розповів про своє захоплення тенісом
9 травня, 11:04
Станіслав Орошкевич: Тепер ми знаємо, чим 24/7 займається ФСБ
«Позиція вздовж лінії спортивного фронту». Заяви спортивних чиновників обурили мережу
7 травня, 10:47
Мацей Мацяк говорив, що захоплюється Путіним
Журналісти після проросійських заяв кандидата у президенти Польщі продезінфікували студію
1 травня, 11:02
Юлія Стародубцева доволі несподівано здолала росіянку Людмилою Самсонову
Стародубцева, Світоліна та Костюк вийшли до четвертого кола турніру WTA 1000 у Мадриді
28 квiтня, 07:53
Майкл Джордан, згідно з інформацією Sportico, заробив близько $4,15 млрд
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних спортсменів в історії
22 квiтня, 18:19
Цуренко звинувачує WTA в порушенні контракту, недбалості, неналежному нагляді та управлінні, нанесенні емоційної шкоди
Українська тенісистка подала до суду на WTA: стали відомі деталі позову
18 квiтня, 10:50

Новини

«Називають хохлушками». Українська тенісистка розповіла про поведінку «нейтральних» росіянок
«Називають хохлушками». Українська тенісистка розповіла про поведінку «нейтральних» росіянок
У центрі Житомира заборонили продаж алкоголю через фінал Кубка України з футболу
У центрі Житомира заборонили продаж алкоголю через фінал Кубка України з футболу
Молода українська баскетболістка продовжить кар'єру у США
Молода українська баскетболістка продовжить кар'єру у США
Анчелотті прокоментував своє призначення головним тренером збірної Бразилії
Анчелотті прокоментував своє призначення головним тренером збірної Бразилії
У Києві вшанували пам’ять легендарного Валерія Лобановського
У Києві вшанували пам’ять легендарного Валерія Лобановського
Гол Миколенка та жовті картки. Як минув вікенд для легіонерів збірної України
Гол Миколенка та жовті картки. Як минув вікенд для легіонерів збірної України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
112K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
53K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
31K
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни
15K
Лавров зідзвонився з главою МЗС Туреччини: про що говорили

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua