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«Чотири рази я був упевнений..»: Трамп зробив зізнання щодо Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Чотири рази я був упевнений..»: Трамп зробив зізнання щодо Путіна
Трамп: Чотири рази я був упевнений, що ми про все домовилися
фото: ВВС

Трамп висловив розчарування Путіним через зрив домовленостей щодо України

Президент США Дональд Трамп висловив значне розчарування діями російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що чотири рази був упевнений у досягненні домовленостей щодо припинення війни в Україні, але щоразу Москва зривала їх. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Гері О'Донох'ю з BBC, пише «Главком».

Заяви Трампа прозвучали невдовзі після того, як він пригрозив Москві додатковими санкціями, якщо угоди щодо припинення війни в Україні не буде досягнуто протягом 50 днів.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв швидко покласти край війні в Україні одразу після обрання. Він знову наголосив на розбіжностях між словами та діями Путіна: «Чотири рази я був упевнений, що ми про все домовилися, – а потім повертався додому і бачив, що в Києві знову обстріляли якийсь будинок для людей похилого віку чи щось на кшталт цього. Я кажу: «Що це, чорт забирай, взагалі було?».

Як зазначає видання, попри очевидне розчарування, Трамп не став «спалювати всі мости» у відносинах з російським президентом. На запитання журналіста, чи можна вважати його розмову з Путіним завершеною, Трамп відповів: «Я розчарований, але я ще не поставив на ньому хрест. Але розчарований».

Нагадаємо, Трамп зізнався, як дружина Меланія впливає на рішення щодо України. Перша леді США Меланія Трамп є неупередженою, коли справа стосується російсько-української війни. Про це, як пише «Главком», заявив журналістам очільник Білого дому Дональд Трамп, інформує видання Clash Report.

Американського лідера попросили прокоментувати можливий вплив дружини на його останні рішення, які стосуються збройного конфлікту між Києвом та Москвою.

«Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати», – сказав американський президент.

Також Дональд Трамп зазначив, що щотижня з обох сторін гинуть від 5 до 7 тисяч солдатів, а також гинуть цивільні громадяни. 


 

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Теги: Дональд Трамп путін росія США Україна війна

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