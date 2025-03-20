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Білий дім заморозив фінансування університету у Пенсільванії через плавчиню-трансгендера

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Білий дім заморозив фінансування університету у Пенсільванії через плавчиню-трансгендера
Востаннє Томас виступала у 2022 році та виграла кілька особистих та командних дисциплін у Лізі плюща (Ivy League)
фото: AP Photo/John Bazemore

У лютому президент США Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам виступати із жінками

Білий дім призупинив підтримку Пенсільванського університету у розмірі $175 мільйонів через плавчиню-трансгендера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Рішення було ухвалено через участь плавчині-трансгендера Лії Томас у Національній асоціації студентського спорту США (NCAA). Востаннє Томас виступала у 2022 році та виграла кілька особистих та командних дисциплін у Лізі плюща (Ivy League).

У лютому президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам виступати із жінками. Потім кілька плавчинь подали судові позови, вимагаючи відшкодувати збитки від змагань із трансгендером Томасом.

Представники Пенсільванського університету, який представляла Томас, заявили, що університет ще не отримав повідомлення про заморожування фінансування. Також вони зазначили, що у своїх діях дотримувалися політики NCAA та Ліги плюща.

Нагадаємо, арбітр-трансгендер Сапір Берман з Ізраїлю вперше в історії футболу обслуговувала міжнародну гру.

Берман працювала на матчі жіночих збірних Північної Ірландії та Чорногорії (вік гравчинь не перевищує 17 років) у кваліфікації до Євро-2025. Ця гра пройшла 17 березня.

Також 23 березня Берман буде арбітром поєдинку між Чорногорією та Казахстаном.

Сагі Берман раніше працював на матчах чемпіонату Ізраїлю. У 2021 році він розпочав процес зміни статі.

Пізніше Сагі змінила своє ім'я на Сапір та продовжила працювати на поєдинках чемпіонату Ізраїлю.

«Іноді мрії здійснюються, і тоді розумієш, що це лише початок. Після 14 років на футбольних полях я здобула право бути міжнародним арбітром. Це величезна честь, неймовірне хвилювання, але перш за все можливість продовжувати робити те, що я люблю, у світі, в якому я виросла і який сформував мене. Який чудовий спосіб розпочати новий етап», – сказала Берман.

Теги: трансгендер ЛГБТ плавання США

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