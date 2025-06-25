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CNN розсекретив розвіддані ударів по ядерному арсеналу Ірану. Білий дім розлютився

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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CNN розсекретив розвіддані ударів по ядерному арсеналу Ірану. Білий дім розлютився
США завдали ударів по ядерному арсеналу Ірану
фото: Maxar Technologies Handout

Джерела видання повідомили, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені

CNN із посиланням на джерела в американській розвідці повідомив, що попри удари, ядерну інфраструктуру Ірану не було ліквідовано повністю. Білий дім розкритикував публікацію, інформує «Главком».

Як пише CNN, військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми країни, а лише відтермінували її на кілька місяців.

Зазначається, що заяви президента США Дональда Трампа на міністра оборони Піта Гегсета про фактичне знищення ядерної програми Ірану є дещо гіперболізованими. Водночас у повідомленні вказано, що оцінка може змінитись після того, як з'являться додаткові розвідувальні дані про удари.

Джерела видання повідомили, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені.

Одне з джерел каже, що центрифуги здебільшого «цілі». Інше джерело повідомило, що, за оцінками розвідки, збагачений уран був вивезений з об'єктів перед ударами США.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт різко розкритикувала публікацію CNN: «Ця нібито оцінка є відверто хибною та була класифікована як «цілком таємно», але все ж була передана CNN анонімним невдахою низького рівня в розвідувальному співтоваристві. Витік цієї нібито оцінки є явною спробою принизити президента Трампа та дискредитувати хоробрих пілотів-винищувачів, які виконали ідеально виконану місію зі знищення ядерної програми Ірану. Усім відомо, що відбувається, коли ви ідеально скидаєте чотирнадцять бомб вагою 30 000 фунтів на цілі: повне знищення».

Ізраїль кілька днів завдавав ударів по іранських ядерних об'єктах перед операцією США, але визнав, що без американських важких бомб не зможе повністю зруйнувати бункери.

США використали бомбардувальники B-2 і скинули понад десяток бомб на об'єкти у Фордо та Натанзі. Проте бомби не знищили все – частина центрифуг і збагачений уран залишились неушкодженими. Основні пошкодження зафіксовано на наземних спорудах та енергетичній інфраструктурі.

За оцінками, ці удари затримали ядерну програму Ірану приблизно на два роки, але повністю її не зупинили.

Експерт з питань озброєння та професор Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс, який ретельно вивчив комерційні супутникові знімки місць ударів, погодився з оцінкою, що атаки, схоже, не поклали край ядерній програмі Ірану.

«Припинення вогню було досягнуто без можливості ні Ізраїлю, ні Сполученим Штатам знищити кілька ключових підземних ядерних об'єктів, зокрема, поблизу Натанза, Ісфахана та Парчина», – сказав Льюїс.

За словами двох джерел, офіційні особи США вважають, що Іран також має секретні ядерні об'єкти, які не були мішенню для удару та залишаються в робочому стані.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен створити ядерну зброю після того, як американські удари зруйнували його інфраструктуру.

«Іран був дуже близький до того, щоб мати ядерну зброю. Тепер Іран не здатен створити ядерну зброю з тим обладнанням, яке у нього є, тому що ми його знищили», – сказав Венс.

Зауважимо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану.

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

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Теги: ядерна зброя авіаудар США Іран

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