Усе через штучний інтелект: технологічні компанії США скоротили майже 100 тис. працівників

Деякі посади зникають, бо цю роботу тепер виконує штучний інтелект

До середини 2025 року роботу втратили майже 94 тис. співробітників найбільших технологічних компаній у США. Тепер це не просто черговий раунд оптимізації та економії коштів – гравці почали трансформувати свій кадровий ресурс відповідно до реалій штучного інтелекту. Про це йдеться в корпоративному блозі кадрової компанії Final Round AI, пише «Главком».

Деякі посади зникають, бо цю роботу тепер виконує штучний інтелект (ШІ). Інші скорочуються, щоб роботодавець міг перенаправити ресурси на розробку ШІ, інфраструктуру та дослідження. Рік почався з невеликих скорочень: Microsoft розлучилася з частиною співробітників в ігровому підрозділі та відділі продажів. У лютому Meta позбавилася «неефективних» співробітників, але збільшила найм у відділах, пов'язаних з ШІ; ШІ став причиною скорочень у Workday та Salesforce. 5% працівників у березні скоротила CrowdStrike, пояснивши міру розгортанням ШІ; тоді ж частина співробітників відправила у відставку Block – аналітики вважають, що однією з причин ШІ виявився і тут.

У травні через ШІ скорочення провели знову Microsoft, а також IBM, Amazon та освітня технологічна компанія Chegg. У червні Google скоротила чисельність відділу розробки програмного забезпечення для розумних телевізорів, але збільшила фінансування проєктів Bard і Gemini; тоді ж ШІ став причиною звільнень у Canva, Bumble та ряду підрозділів Disney, включаючи потокову платформу Hulu. Липень вже ознаменувався черговою хвилею скорочень у Microsoft, те ж найближчим часом очікується в TikTok.

Викликані ШІ скорочення зазвичай пов'язані з трьома основними механізмами: ШІ замінює працівників, які виконують завдання, що повторюються; компанії перерозподіляють кадровий ресурс, щоб виділити кошти на розвиток ШІ, нарешті ШІ дозволяє людям робити більше з меншими витратами. Визначено і посади, які стали найбільш ризикованими у реаліях ШІ:

найчастіше під скорочення потрапляють розробники ПЗ;

високий ризик звільнення у спеціалістів з кадрів;

людина все менш затребувана для підтримки клієнтів;

люди все рідше займаються створенням контенту;

ШІ витісняє фахівців із аналізу даних;

компанії також розлучаються з управлінцями середньої ланки.

Ще раз наголошується, що ця масштабна хвиля звільнень у технологічних компаніях не пов'язана з фінансовою кризою – та ж Microsoft за підсумками I кварталу наростила виручку на 13% рік до року до $70,1 млрд, але з початку року скоротила вже 15 тис. осіб. Впровадження ШІ – це вже не побічний проєкт, а бізнес-стратегія і повертати ролі скорочених працівників у компаніях не мають наміру.

Фахівцям у технологічній галузі доведеться самим вирішувати, як адаптуватися до нових реалій. Найвірніший спосіб – розвивати навички, які ШІ відтворити не зможе: стратегічне мислення, міжособистісне спілкування, прийняття складних рішень, здатність керувати командами з ШІ та людей. Важливо навчитися ефективно застосовувати ШІ. Працівники, які засвоїли ці тези та навчилися використовувати нові навички у своїх інтересах, з більшою ймовірністю залишаться затребуваними.

Нагадаємо, на складах Amazon працюватиме більше роботів, аніж людей. Компанія Amazon продовжує замінювати роботами людей, особливо на рутинних процесах. Зокрема вона оголосила про два важливі досягнення: розгортання свого мільйонного робота і запуск нової фундаментальної моделі генеративного штучного інтелекту під назвою DeepFleet.