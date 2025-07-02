Політика Трампа дозволила Росії поповнити військовий бюджет – NYT

Американський президент цього року не запровадив жодних нових обмежень проти Росії

Відмова Сполучених Штатів запроваджувати нові обмеження проти РФ послабили ефективність наявних санкцій

Президент США Дональд Трамп за час другої каденції не запровадив жодних нових санкцій проти Росії. Ба більше, частину обмежень навіть було знято. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За даними аналітиків, скасування нових обмежень послабило ефективність вже чинних санкцій. Це дозволило створювати підставні компанії, через які до РФ потрапляють мікрочипи, складники до зброї та інші товари подвійного призначення. Серед таких компаній – зареєстрована в Гонконзі HK GST Limited. Вона рекламує продаж мікросхем, які використовуються в крилатих ракетах Х-101, нещодавно застосованих по Києву. Компанія пов’язана з мережею постачальників, створеною останніми роками, зокрема ChipsX у Сінгапурі та Carbon Fiber Global у Китаї. Усі вони формально не перебувають під санкціями.

За президентства Джо Байдена США в середньому вводили понад 170 нових санкцій щомісяця, охоплюючи банки, оборонку та енергетику. В останні тижні перед передачею влади цей темп майже потроївся. Тепер же ці зусилля припинились, констатує видання. Щобільше Мінфін США у квітні зняв санкції з Каріни Ротенберг – дружини російського олігарха Бориса Ротенберга. Її прізвище без пояснень прибрали з санкційного списку.

У лютому Мін'юст США також розформував команду KleptoCapture, що займалась виявленням активів російських олігархів. Натомість створено нову групу, яка фокусується на протидії ХАМАС.

Росію також не включили до президентських «тарифів до Дня визволення», спрямованих на обмеження торгівлі з авторитарними режимами. У 2024 році США імпортували з Росії товарів на понад $3 млрд – більше, ніж з Греції чи Єгипту.

Нагадаємо, Євросоюз оголосив про продовження економічних обмежувальних заходів проти Росії. Санкції було ухвалено ще на пів року.

Як повідомлялося, Європейський Союз не може запровадити проти РФ 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина спільно його заблокували. Як повідомлялося, Словаччина попросила відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії під час засідання послів Євросоюзу 27 червня.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо забезпечення синхронізації санкцій проти Росії з міжнародними партнерами України.

До слова, США запровадять мита у розмірі 500% для країн, які є торговими партнерами Росії та не надають підтримки Україні.