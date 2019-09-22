Новачок Прем’єр-ліги відібрав очки в учасника Ліги Європи (відео)



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«Колос» відібрав очки у бронзового призера ФК «Колос»

«Олександрія» відігралася лише в другому таймі

Заключний матч восьмого туру чемпіонату України з футболу між «Колосом» із Ковалівки і «Олександрією» завершився внічию.

Команда Володимира Шарана, яка лише у четвер зіграла матч Ліги Європи проти німецького «Вольфсбурґа», врятувалася завдяки голу центрального оборонця Владислава Бабогла в другому таймі.

«Колос» (Ковалівка) – «Олександрія» - 1:1

Голи: 1:0 – Денис Костишин (45). 1:1 – Бабогло (68)

«Колос»: Євген Волинець – Олексій Зозуля, Вадим Парамонов, Максим Максименко, Олександр Чорноморець – Вадим Мілько (к) – Олег Ільїн, Денис Костишин (Євген Смирний, 73), Оріховський, Олександр Волков (Морозко, 56) – Нехтій (Олег Кожушко, 81). Тренер – Руслан Костишин

«Олександрія»: Паньків – Валерій Лучкевич, Дубра (Бабогло, 46), Шендрик, Тимур Стецьков – Андрій Запорожан (к) – Максим Задерака (Сітало, 79), Кирило Ковалець, Гречишкін, Шастал – Денис Безбородько (Максим Третяков, 46). Тренер – Володимир Шаран

Судді: Кривушкін (Харків) – Віктор Матяш (Донецьк), Віктор Нижник (Вінниця)

Попередження: Олександр Волков (12), Вадим Мілько (39), Оріховський (46) – Тимур Стецьков (25), Шендрик (45+5)

22 вересня. Київ. «Оболонь-Арена»

Колос - Олександрія. Гол Костишина

Колос - Олександрія. Гол Бабогла

Після цієї нічиєї «Олександрія» набрала 13 очок і вийшла на третє місце в таблиці. «Десна», яка йде другою, має на очко більше. «Колос» із 11-ма очками ділить п’яте-сьоме місця з «Динамо» та СК «Дніпро-1». Луганська «Зоря» посідає четверте місце з 12-ма пунктами.