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    Новачок Прем’єр-ліги відібрав очки в учасника Ліги Європи (відео)

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    &laquo;Колос&raquo; відібрав очки у бронзового призера - Новачок Прем’єр-ліги відібрав очки в учасника Ліги Європи (відео)
    «Колос» відібрав очки у бронзового призера
    ФК «Колос»

    «Олександрія» відігралася лише в другому таймі

    Заключний матч восьмого туру чемпіонату України з футболу між «Колосом» із Ковалівки і «Олександрією» завершився внічию.

    Команда Володимира Шарана, яка лише у четвер зіграла матч Ліги Європи проти німецького «Вольфсбурґа», врятувалася завдяки голу центрального оборонця Владислава Бабогла в другому таймі.

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    «Колос» (Ковалівка) – «Олександрія» - 1:1

    Голи: 1:0 – Денис Костишин (45). 1:1 – Бабогло (68)

    «Колос»: Євген Волинець – Олексій Зозуля, Вадим Парамонов, Максим Максименко, Олександр Чорноморець – Вадим Мілько (к) – Олег Ільїн, Денис Костишин (Євген Смирний, 73), Оріховський, Олександр Волков (Морозко, 56) – Нехтій (Олег Кожушко, 81). Тренер – Руслан Костишин

    «Олександрія»: Паньків – Валерій Лучкевич, Дубра (Бабогло, 46), Шендрик, Тимур Стецьков – Андрій Запорожан (к) – Максим Задерака (Сітало, 79), Кирило Ковалець, Гречишкін, Шастал – Денис Безбородько (Максим Третяков, 46). Тренер – Володимир Шаран

    Судді: Кривушкін (Харків) – Віктор Матяш (Донецьк), Віктор Нижник (Вінниця)

    Попередження: Олександр Волков (12), Вадим Мілько (39), Оріховський (46) – Тимур Стецьков (25), Шендрик (45+5)

    22 вересня. Київ. «Оболонь-Арена»

    Колос - Олександрія. Гол Костишина
    Колос - Олександрія. Гол Бабогла

    Після цієї нічиєї «Олександрія» набрала 13 очок і вийшла на третє місце в таблиці. «Десна», яка йде другою, має на очко більше. «Колос» із 11-ма очками ділить п’яте-сьоме місця з «Динамо» та СК «Дніпро-1». Луганська «Зоря» посідає четверте місце з 12-ма пунктами.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Олександрія Володимир Шаран Валерій Лучкевич Олександр Волков Юрій Паньків Андрій Запорожан Кирило Ковалець Максим Задерака Євген Смирний Владислав Бабогло Дмитро Гречишкін Павло Оріховський ФК «Колос» (Ковалівка) Артем Сітало Максим Третяков Денис Безбородько Олексій Зозуля Максим Максименко Олександр Чорноморець Руслан Костишин Денис Костишин Вадим Мілько Тимур Стецьков Каспарс Дубра Дмитро Шастал Євген Морозко Євген Волинець Вадим Парамонов Олег Ільїн Владислав Нехтій Олег Кожушко
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