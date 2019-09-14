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    Перед стартом у Лізі Європи «Олександрія» перемогла штучний клуб Коломойського (відео)

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    Володимир Шаран і його команда підходять до матчу Ліги Європи в доброму гуморі - Перед стартом у Лізі Європи «Олександрія» перемогла штучний клуб Коломойського (відео)
    Володимир Шаран і його команда підходять до матчу Ліги Європи в доброму гуморі
    Фото із соцмереж

    Перемогу команді Володимира Шарана приніс удар Олексія Довгого

    Після тривалої пази, пов’язаної з матчами збірних, в Україні відновився внутрішній чемпіонат з футболу. Сьомий тур Прем’єр-ліги відкривав поєдинок бронзового призера попереднього сезону «Олександрії» та новачка елітного дивізіону СК «Дніпро-1».

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    Фаворити домінували на полі і здобули перемогу завдяки голові Олексія Довгого, який використав помилку Максима Лопирьонка. Цей гол розв’язав «Олександрії» руки і невдовзі Артем Сітало, використавши вишуканий пас Кирила Ковальця, забив удруге.

    «Олександрія» - СК «Дніпро-1» - 2:0

    Гол: 1:0 – Олексій Довгий (54). 2:0 – Сітало (77)

    «Олександрія»: Паньків (к) – Валерій Лучкевич, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Гречишкін – Шастал (Максим Задерака, 75), Банада, Олексій Довгий (Кирило Ковалець, 64), Максим Третяков – Денис Безбородько (Сітало, 46). Тренер – Володимир Шаран

    СК «Дніпро-1»: Валерій Юрчук – Лопирьонок, Папа Ґуйє (Булеца, 72), Сергій Логінов, Владислав Шаповал – Сергій Кравченко (к) - Олексій Чичиков, Коркишко (Олександр Сніжко, 46), Юрій Вакулко, Олександр Назаренко – Станіслав Куліш (Супряга, 67). Тренер – Дмитро Михайленко

    Судді: Андрій Коваленко (Полтава) – Максим Чос (Київ), Олександр Дашко (Вишгород)

    Попередження: Максим Третяков (42), Гречишкін (71) – Булеца (74)

    14 вересня. Олександрія. Стадіон «Ніка»

    Після цієї перемоги «Олександрія» набрала 12 очок і вийшла на поточне друге місце в таблиці. Вище тільки «Шахтар» - 18 очок. СК «Дніпро-1» з вісьмома очками йде шостим.

    Зауважимо, що вже 19 вересня «Олександрія» дебютує у груповому турнірі Ліги Європи. Команда Володимира Шарана зіграє на виїзді з «Вольфсбурґом».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Олександрія Володимир Шаран Валерій Лучкевич Папа Ґуйє Юрій Паньків Євген Банада Кирило Ковалець Олексій Довгий Максим Задерака Владислав Супряга Сергій Булеца Дмитро Гречишкін СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко Артем Сітало Денис Мірошниченко Максим Третяков Денис Безбородько Каспарс Дубра Станіслав Куліш Олексій Чичиков Олександр Назаренко Валерій Юрчук Сергій Логінов Юрій Вакулко Владислав Шаповал Максим Лопирьонок Гліб Бухал Сергій Кравченко Дмитро Коркишко Олександр Сніжко
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