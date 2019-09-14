Перед стартом у Лізі Європи «Олександрія» перемогла штучний клуб Коломойського (відео)



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Володимир Шаран і його команда підходять до матчу Ліги Європи в доброму гуморі Фото із соцмереж

Перемогу команді Володимира Шарана приніс удар Олексія Довгого

Після тривалої пази, пов’язаної з матчами збірних, в Україні відновився внутрішній чемпіонат з футболу. Сьомий тур Прем’єр-ліги відкривав поєдинок бронзового призера попереднього сезону «Олександрії» та новачка елітного дивізіону СК «Дніпро-1».

Фаворити домінували на полі і здобули перемогу завдяки голові Олексія Довгого, який використав помилку Максима Лопирьонка. Цей гол розв’язав «Олександрії» руки і невдовзі Артем Сітало, використавши вишуканий пас Кирила Ковальця, забив удруге.

«Олександрія» - СК «Дніпро-1» - 2:0

Гол: 1:0 – Олексій Довгий (54). 2:0 – Сітало (77)

«Олександрія»: Паньків (к) – Валерій Лучкевич, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Гречишкін – Шастал (Максим Задерака, 75), Банада, Олексій Довгий (Кирило Ковалець, 64), Максим Третяков – Денис Безбородько (Сітало, 46). Тренер – Володимир Шаран

СК «Дніпро-1»: Валерій Юрчук – Лопирьонок, Папа Ґуйє (Булеца, 72), Сергій Логінов, Владислав Шаповал – Сергій Кравченко (к) - Олексій Чичиков, Коркишко (Олександр Сніжко, 46), Юрій Вакулко, Олександр Назаренко – Станіслав Куліш (Супряга, 67). Тренер – Дмитро Михайленко

Судді: Андрій Коваленко (Полтава) – Максим Чос (Київ), Олександр Дашко (Вишгород)

Попередження: Максим Третяков (42), Гречишкін (71) – Булеца (74)

14 вересня. Олександрія. Стадіон «Ніка»

Після цієї перемоги «Олександрія» набрала 12 очок і вийшла на поточне друге місце в таблиці. Вище тільки «Шахтар» - 18 очок. СК «Дніпро-1» з вісьмома очками йде шостим.

Зауважимо, що вже 19 вересня «Олександрія» дебютує у груповому турнірі Ліги Європи. Команда Володимира Шарана зіграє на виїзді з «Вольфсбурґом».