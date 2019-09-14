«Карпати» перемогли «Ворсклу» завдяки голу оборонця з Люксембурга (відео)



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«Карпати» перемогли інших «зелено-білих» ФК «Карпати»

Роман Санжар успішно стартував на посаді тренера «Карпат»

Львівські «Карпати» виграли перший матч під керівництвом нового тренера Романа Санжара. В сьомому турі чемпіонату України «зелені леви» здобули вольову звитягу над «Ворсклою». Три очки галичанам приніс м’яч люксембурзького оборонця Маріна Мартінса, забитий після подачі кутового на 80-й хвилині зустрічі.

«Карпати» (Львів) – «Ворскла» (Полтава) – 2:1

Голи: 0:1 – Баєнко (41). 1:1 – Крістіан Понде (70, з пенальті). 2:1 – Марвін Мартінс (80)

«Карпати»: Підківка – Марвін Мартінс, Тім Голл, Сергій Вакуленко, Дубинчак – Кльоц (к), Франсіско Ді Франко, Назарина (Фране Войковіч, 77) – Жоао Дженнінґс (Александру Бойчук, 65), Крістіан Понде, Олексій Гуцуляк. Тренер – Роман Санжар

«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Баєнко, Чеснаков (к), Сапай, Пердута – Васін (Наджіб Якубу, 65), Луїзао, Тодор Петровіч, Ребенок – Габелок – Коломоєць. Тренер – Віталій Косовський

Судді: Пасхал (Херсон) – Денис Марченко, Руслан Єрмоленко (обидва – Чернігів)

Попередження: Франсіско Ді Франко (38), Кльоц (45+2) – Коломоєць (18), Васін (53), Чеснаков (69), Сапай (82)

14 вересня. Львів. Стадіон «Україна»

Карпати - Ворскла. Гол Понде

Це друга перемога «Карпат» у сезоні-2019/2020. З вісьмома очками львів’яни піднялися в таблиці на сьоме місце. «Ворскла» має сім пунктів і йде восьмою.