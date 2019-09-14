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    «Карпати» перемогли «Ворсклу» завдяки голу оборонця з Люксембурга (відео)

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    &laquo;Карпати&raquo; перемогли інших&nbsp;&laquo;зелено-білих&raquo; - «Карпати» перемогли «Ворсклу» завдяки голу оборонця з Люксембурга (відео)
    «Карпати» перемогли інших «зелено-білих»
    ФК «Карпати»

    Роман Санжар успішно стартував на посаді тренера «Карпат»

    Львівські «Карпати» виграли перший матч під керівництвом нового тренера Романа Санжара. В сьомому турі чемпіонату України «зелені леви» здобули вольову звитягу над «Ворсклою». Три очки галичанам приніс м’яч люксембурзького оборонця Маріна Мартінса, забитий після подачі кутового на 80-й хвилині зустрічі.

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    «Карпати» (Львів) – «Ворскла» (Полтава) – 2:1

    Голи: 0:1 – Баєнко (41). 1:1 – Крістіан Понде (70, з пенальті). 2:1 – Марвін Мартінс (80)

    «Карпати»: Підківка – Марвін Мартінс, Тім Голл, Сергій Вакуленко, Дубинчак – Кльоц (к), Франсіско Ді Франко, Назарина (Фране Войковіч, 77) – Жоао Дженнінґс (Александру Бойчук, 65), Крістіан Понде, Олексій Гуцуляк. Тренер – Роман Санжар

    «Ворскла»: Олександр Ткаченко – Баєнко, Чеснаков (к), Сапай, Пердута – Васін (Наджіб Якубу, 65), Луїзао, Тодор Петровіч, Ребенок – Габелок – Коломоєць. Тренер – Віталій Косовський

    Судді: Пасхал (Херсон) – Денис Марченко, Руслан Єрмоленко (обидва – Чернігів)

    Попередження: Франсіско Ді Франко (38), Кльоц (45+2) – Коломоєць (18), Васін (53), Чеснаков (69), Сапай (82)

    14 вересня. Львів. Стадіон «Україна»

    Карпати - Ворскла. Гол Понде

    Це друга перемога «Карпат» у сезоні-2019/2020. З вісьмома очками львів’яни піднялися в таблиці на сьоме місце. «Ворскла» має сім пунктів і йде восьмою.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ворскла ФК Карпати Франсіско Ді Франко Юрій Коломоєць Ігор Пердута Олександр Ткаченко Павло Ребенок Сергій Вакуленко Роман Підківка Вадим Сапай Крістіан Понде Олексій Гуцуляк Владислав Дубинчак Володимир Чеснаков Віталій Косовський Марвін Мартінс Дмитро Кльоц Фране Войковіч Тодор Петровіч Артем Габелок Тім Голл Луїзао Жоао Дженнінґс Володимир Баєнко Роман Санжар Єгор Назарина Александру Бойчук
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