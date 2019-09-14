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    «Шахтар» переміг «Зорю», поступаючись після першого тайму 0:2 (відео)

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    Мораєш своїм дцблем вирішив долю поєдинку - «Шахтар» переміг «Зорю», поступаючись після першого тайму 0:2 (відео)
    Мораєш своїм дцблем вирішив долю поєдинку
    UA-Футбол

    Луганці були близькими до того, щоб створити другу сенсацію поспіль

    Луганська «Зоря» була в кроці від другої поспіль сенсації. В сьомому турі чемпіонату України з футболу команда Віктора Скрипника перемагала 2:0 «Шахтар», ідігралася за три хвилини до свистка (3:3), але врешті поступилася чинним чемпіонам. Долю зустрічі ирішив дует так званих українців Марлос - Мораєш.

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    «Шахтар» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ) – 4:3

    Голи: 0:1 – Владлен Юрченко (9). 0:2 – Владислав Кочергін (35). 1:2 – Тайсон (42). 2:2 – Марлос (54). 3:2 – Жуніор Мораєш (60). 3:3 - Леднєв (87). 4:3 - Жуніор Мораєш (90)

    «Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко, Алан Патрік – Тете (Коноплянка, 46), Марлос, Тайсон (к) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

    «Зоря»: Микита Шевченко (к) — Тимчик, Абу Ганна, Чеберко, Богдан Михайличенко — Леднєв, Іванисеня, Владлен Юрченко, Владислав Кочергін — Владислав Кабаєв (Будківський, 60) – Артем Громов (Русин, 60). Тренер – Віктор Скрипник

    Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Ігор Альохін (Хмельницький), Володимир Висоцький (Запоріжжя)

    Попередження: Тайсон (11), Тарас Степаненко (77) – Богдан Михайличенко (23), Іванисеня (51), Тимчик (72)

    14 вересня. Харків. ОСК «Металіст»

    Шахтар - Зоря. Моменти першого тайму
    Шахтар - Зоря. Перший гол Марлоса
    Шахтар - Зоря. Гол Мораєша
    Шахтар - Зоря. Леднєв зрівнює рахунок
    Шахтар - Зоря. Переможний гол Мораєша

    Варто згадати, що  попередньому турі, напередодні перерви на матчі збірних, «Зоря» зіграла внічию з київським «Динамо».

    Таким чином, «Шахтар» зберігає стовідсотковий показник – 21 очко в семи матчах. «Зоря» має 11 очок і йде четвертою.  

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