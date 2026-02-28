Головна Спорт Новини
Оборонець «Барселони» отримав особливий подарунок від легенди «Мілана»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Жерар Мартін отримав визнання легенди Серії A
фото: EFE

Усе розпочалося з жарту, яким давно вийшов із-під контролю

Фулбек іспанської «Барселони» Жерар Мартін похизувався презентом від культового оборонця Паоло Мальдіні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий Instagram футболіста.

Іменитий ексодноклубник українця Андрія Шевченка відправив Мартіну власну футболку з автографом. Виконавець «Барси» виклав світлину подарунка в мережу та подякував Мальдіні. «Дуже дякую!» – коротко написав іспанець.

24-річний Мартін лише в минулому сезоні почав зявлятися в основі «Барселони». Спершу партнери по команді жартували над оборонцем, називаючи його «Жерар Мальдіні». Як і знаменитий італієць, він виходить на позиціях лівого та центрального оборонця. Та поступово він став гравцем основи.

У нинішній кампанії Мартін провів 35 поєдинків у всіх турнірах. Він допоміг «Барселоні» завоювати Суперкубок Іспанії. У попередньому сезоні каталонці з оборонцем виграли титул Ла Ліги, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Тим часом «Барселона» вирішила викупити нападника МЮ Маркуса Рашфорда. Англієць наразі захищає кольори каталонців на правах оренди. Іспанський гранд готовий віддати за форварда 30 млн євро.

До слова, раніше екскерманич «Барселони» Хаві Ернандес провів перемовини з марокканською федерацією. Іспанець готовий очолити національну команду Марокко. Наразі сторони не зійшлися щодо термінів старту співпраці.

