Суперзірка Голлівуду несподівано відвідала матч Прімейри Португалії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Суперзірка Голлівуду несподівано відвідала матч Прімейри Португалії
Сідні Свіні виявилася шанувальницею соккеру
фото: Reuters

Знаменита акторка показала футбольні навики та навіть реалізувала одинадцятиметровий

Зірка «Ейфорії» та «Покоївки» Сідні Свіні завітала на домашній поєдинок лісабонського «Спортінга». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Free Press Journal.

Американська акторка принесла «левам» успіх. «Спортінг» легко розібрався з «Ешторілом» (3:0) у 24-му турі португальської Прімейри. Лісабонці залишаться на другій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату.

Сама Свіні з'явилася на полі після фінального свистка. Вона продемонструвала дриблінг, майстерність передач і забила з «позначки». Забитий м'яч американка відсвяткувала в стилі лідера англійського «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Спортінг» подарував Свіні футболку команди. Вона також влаштувала фотосесію на стадіоні «Жозе Алвеладе». Зокрема, талісман лісабонців узяв голлівудську суперзірку на руки.

До слова, раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Центральним протистоянням стадії будуть поєдинки мадридського «Реала» й англійського «Манчестер Сіті». За останні 14 років гранди провели 15 очних матчів у головному єврокубку.

Нещодавно УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів. Інвентар виготовив німецький виробник adidas. Дизайнери надихалися містом-господарем фіналу – Будапештом.

