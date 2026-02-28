Суперзірка Голлівуду несподівано відвідала матч Прімейри Португалії

Знаменита акторка показала футбольні навики та навіть реалізувала одинадцятиметровий

Зірка «Ейфорії» та «Покоївки» Сідні Свіні завітала на домашній поєдинок лісабонського «Спортінга». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Free Press Journal.

Американська акторка принесла «левам» успіх. «Спортінг» легко розібрався з «Ешторілом» (3:0) у 24-му турі португальської Прімейри. Лісабонці залишаться на другій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату.

Сама Свіні з'явилася на полі після фінального свистка. Вона продемонструвала дриблінг, майстерність передач і забила з «позначки». Забитий м'яч американка відсвяткувала в стилі лідера англійського «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Спортінг» подарував Свіні футболку команди. Вона також влаштувала фотосесію на стадіоні «Жозе Алвеладе». Зокрема, талісман лісабонців узяв голлівудську суперзірку на руки.

