Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гранди чемпіонату Італії позмагаються за п'ятиразового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Гранди чемпіонату Італії позмагаються за п'ятиразового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ
Каземіро отримав варіанти працевлаштування в Італії
фото: Reuters

Досвідчений хавбек користується неабияким попитом у Серії A

Італійський «Мілан» і туринський «Ювентус» накинули оком на півзахисника англійського «Манчестер Юнайтед» Каземіро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Calciomercato.

Ветеран покине «Олд Траффорд» наприкінці нинішнього сезону. «Россонері» та «б'янконері» захоплені варіантом безкоштовного трансферу зіркового хавбека. Зокрема, «Мілан» марить відновленням зв'язки Каземіро з хорватом Лукою Модрічем.

У нинішній кампанії Каземіро зіграв 26 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і два асисти. Лави МЮ бразилець поповнив у літнє трансферне вікно 2022 року.

Зоряні роки кар'єри Каземіро припали на період у мадридському «Реалі». За вісім повних сезонів із «вершковими» він тричі став чемпіоном Іспанії, виграв Кубок і три Суперкубки Іспанії. Також бразилець п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув три Суперкубки УЄФА та тричі тріумфував на Клубному чемпіонаті світу.

Тим часом іспанська «Барселона» вирішила викупити нападника МЮ Маркуса Рашфорда. Англієць наразі захищає кольори каталонців на правах оренди. Іспанський гранд готовий віддати за форварда 30 млн євро.

Нагадаємо, міланський «Інтер» зібрався переманити зіркового фахівця Дієго Сімеоне. Аргентинський тренер понад 14 років працює з мадридським «Атлетіко». Колись він захищав кольори «нерадзуррі» гравцем.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Манчестер Юнайтед Каземіро Серія А ФК Ювентус ФК «Мілан»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сан-Сіро має прийняти церемонію відкриття Олімпійських Ігор-2026
Кінець епохи: домашній стадіон міланських команд буде знесено
10 листопада, 2025, 23:10
Рубен Лофтус-Чік зазнав неприємної травми
Зірка «Мілана» зламав щелепу в сенсаційній поразці від «Парми»
23 лютого, 13:44
Душан Влаховіч матиме можливість залишитися в «Ювентусі»
«Ювентус» зібрався пролонгувати контракт форварда через жадібність
23 лютого, 16:07
Аліссон Бекер отримав новий варіант продовження кар'єри
«Ювентус» накинув оком на зірку «Ліверпуля» – ЗМІ
25 лютого, 12:31
Кіліан Мбаппе прагне поїхати на третій Кубок світу
Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 07:43
ПСЖ продовжить захист європейського трофею
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
Вчора, 13:19

Новини

Туран прагне перенести матч «Шахтаря» в Лізі конференцій
Туран прагне перенести матч «Шахтаря» в Лізі конференцій
Гранди чемпіонату Італії позмагаються за п'ятиразового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ
Гранди чемпіонату Італії позмагаються за п'ятиразового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ
«Барселона» вирішила викупити колишнього лідера «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
«Барселона» вирішила викупити колишнього лідера «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
ЛНЗ – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
ЛНЗ – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною
Топбомбардир баскетбольної збірної Іспанії – про перемогу над Україною
Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США
Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua