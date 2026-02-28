Гранди чемпіонату Італії позмагаються за п'ятиразового переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ

Досвідчений хавбек користується неабияким попитом у Серії A

Італійський «Мілан» і туринський «Ювентус» накинули оком на півзахисника англійського «Манчестер Юнайтед» Каземіро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Calciomercato.

Ветеран покине «Олд Траффорд» наприкінці нинішнього сезону. «Россонері» та «б'янконері» захоплені варіантом безкоштовного трансферу зіркового хавбека. Зокрема, «Мілан» марить відновленням зв'язки Каземіро з хорватом Лукою Модрічем.

У нинішній кампанії Каземіро зіграв 26 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і два асисти. Лави МЮ бразилець поповнив у літнє трансферне вікно 2022 року.

Зоряні роки кар'єри Каземіро припали на період у мадридському «Реалі». За вісім повних сезонів із «вершковими» він тричі став чемпіоном Іспанії, виграв Кубок і три Суперкубки Іспанії. Також бразилець п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув три Суперкубки УЄФА та тричі тріумфував на Клубному чемпіонаті світу.

Тим часом іспанська «Барселона» вирішила викупити нападника МЮ Маркуса Рашфорда. Англієць наразі захищає кольори каталонців на правах оренди. Іспанський гранд готовий віддати за форварда 30 млн євро.

Нагадаємо, міланський «Інтер» зібрався переманити зіркового фахівця Дієго Сімеоне. Аргентинський тренер понад 14 років працює з мадридським «Атлетіко». Колись він захищав кольори «нерадзуррі» гравцем.