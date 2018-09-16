Один з найуспішніших боксерів усіх часів повернеться на ринг



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Фото взяте з ресурсу sport.bigmir.net

Непереможений Флойд Мейвезер оголосив про намір провести бій проти Менні Пакьяо

Американський боксер Флойд Мейвезер написав у своєму інстаграмі, що цього року битиметься з філіппінцем Менні Пакьяо.

Оголошення зроблено під відеозаписом, на якому обидва боксери розмовляють під час музичного фестивалю в Токіо. Через гучну музику важко розібрати їхню розмову. Пізніше телеканал ESPN опублікував запис, на якому Мейвезер сказав: «Токіо, Японія, ось і ми ... Я повернуся в грудні».

Бійці вже зустрічалися 2 травня 2015 року. Судді одноголосно присудили перемогу Мейвезеру.

Мейвезер і Пакьяо виступають у напівсередній вазі. 41-річний Мейвезер залишився непереможеним чемпіоном. Минулого року він бився на боксерському рингу проти чемпіона в змішаних єдиноборствах ірландця Конора Макгрегора. Це був один з найдорожчих боїв в історії. За різними повідомленнями, Мейвезер заробив $ 300 мільйонів, а Макгрегор - $ 100 мільйонів.

Останній бій 39-річного Пакьяо відбувся у липні. Філіппінець нокаутував боксера з Аргентини Лукаса Матісса.

Джерело: interfax-Україна