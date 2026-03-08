Головна Спорт Новини
Боровся з онкологією. Пішов з життя легендарний канадський хокеїст

Артем Худолєєв
Разом із збірною Канади Мюррей став переможцем молодіжного чемпіонату світу у 1982 році
фото: AP

У 2021 році лікарі діагностували у Мюррею рак

Колишній гравець кількох клубів Національної хокейної ліги (НХЛ) та володар Кубка Стенлі канадець Трой Мюррей помер у віці 63 років. Про це повідомила пресслужба «Чикаго», інформує «Главком».

У 2021 році лікарі діагностували рак у Мюррею .

Трой Мюррею у 1980 році був обраний на драфті НХЛ «Чикаго» під загальним 57-м номером. Форвард також виступав за «Вінніпег», «Оттаву», «Піттсбург» та «Колорадо», у складі якого виграв Кубок Стенлі (1996 рік). У 1986 році канадець виграв «Френк Селки трофі» – приз, що вручається за підсумками сезону найкращому нападнику захисного плану.

Разом із збірною Канади Мюррей став переможцем молодіжного чемпіонату світу (1982 рік).

Він завершив кар'єру в НХЛ із 584 (230 шайб +354 асистів) очками у 915 матчах.

Після завершення ігрової кар'єри Мюррей понад 20 років коментував матчі «Чикаго» на радіо WGN.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

