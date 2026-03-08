Боровся з онкологією. Пішов з життя легендарний канадський хокеїст

Разом із збірною Канади Мюррей став переможцем молодіжного чемпіонату світу у 1982 році

Колишній гравець кількох клубів Національної хокейної ліги (НХЛ) та володар Кубка Стенлі канадець Трой Мюррей помер у віці 63 років. Про це повідомила пресслужба «Чикаго», інформує «Главком».

У 2021 році лікарі діагностували рак у Мюррею .

Трой Мюррею у 1980 році був обраний на драфті НХЛ «Чикаго» під загальним 57-м номером. Форвард також виступав за «Вінніпег», «Оттаву», «Піттсбург» та «Колорадо», у складі якого виграв Кубок Стенлі (1996 рік). У 1986 році канадець виграв «Френк Селки трофі» – приз, що вручається за підсумками сезону найкращому нападнику захисного плану.

Разом із збірною Канади Мюррей став переможцем молодіжного чемпіонату світу (1982 рік).

Він завершив кар'єру в НХЛ із 584 (230 шайб +354 асистів) очками у 915 матчах.

Після завершення ігрової кар'єри Мюррей понад 20 років коментував матчі «Чикаго» на радіо WGN.

