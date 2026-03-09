Паралімпіада 2026. Результати українців у другий змагальний день

8 березня виявилося медальним для України

8 березня 2026 року українські спортсмени виступали на зимових Паралімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Чотири медалі в біатлоні

Головні успіхи української команди цього дня сталися на біатлонній трасі у Валь-ді-Фʼємме, де проходили індивідуальні гонки у різних класах. Українські парабіатлоністи продемонстрували високий рівень, здобувши одразу чотири нагороди – одну срібну та три бронзові. При цьому одразу кілька спортсменів фінішували поблизу подіуму, що дозволило Україні зайняти помітні позиції у підсумкових протоколах.

Найкращий результат серед українців цього дня показав Максим Мурашковський, який виступав у класі спортсменів із порушеннями зору. Разом зі своїм гайдом Віталієм Трушем він провів безпомилкову гонку, впевнено пройшовши всі чотири рубежі та фінішував другим, здобувши срібну нагороду для України. Ще один представник України у цьому ж класі, Дмитро Суярко, також піднявся на подіум разом з Олександром Ніконовичем – він завершив гонку третім і приніс команді бронзову медаль. Усі інші українці розташувалися один за одним: Ярослав Решетинський і Дмитро Драгун стали четвертими, Олександр Казік та Сергій Кучерявий – п'ятими, Анатолій Ковалевський та Олександр Мукшин – шостими.

Ще одну нагороду для України здобув Тарас Радь у змаганнях серед спортсменів класу сидячи. Українець посів третє місце і додав до свого золота у перший день бронзу. Також у цій гонці виступали інші представники України: Олександр Алексик посів дев’яте місце, Василь Кравчук – десяте, Григорій Шимко – одинадцяте, а Павло Баль посів п'ятнадцяте місце.

Четверту медаль дня у біатлоні принесла Олександра Кононова, яка стала бронзовою призеркою індивідуальної гонки серед спортсменок класу стоячи. Українка розпочала гонку з однієї хиби, але потім вибила 15/15 мішеней і зуміла піднятися на п'єдестал. У цій же дисципліні виступили ще кілька українських спортсменок: Людмила Ляшенко стала четвертою, Ірина Буй фінішувала сьомою, а Богдана Конашук завершила гонку на дев'ятій позиції.

Також за крок до медалі зупинилася представниця України у класі з порушенням зору Олександра Даниленко зі своїм гайдом Микитою Стахурським. Українка змогла чисто відстрілятися, але здобути дебютну нагороду їй все ж не вдалося. Восьмою у цій дисципліні стала Ілона Варковець з Дариною Ковальовою, дев'ятою - Оксана Шишкова з Артемом Казаряном, а дванадцятою - Романа Лобашева з Анастасією Шабалдіною.

У класі стоячи серед чоловіків найкращі шанси на медаль були у Серафима Драгуна, який показав швидкий хід і був другим перед другою стрільбою. Однак три хиби відкинули його на підсумкове сьоме місце. Найкращим результатом ж виявилося п'яте місце Сергія Романюка. Серед інших українців Григорій Вовчинський став десятим, а Дмитро Середа – сімнадцятим.

Дебют у сноубордкросі

Окрім парабіатлону, українці виступили і в парасноубордингу. У дисципліні сноубордкрос на Паралімпійських іграх дебютував Владислав Хільченко. Він став першим представником України за 8 років, який виступив у цьому виді спорту на Паралімпіаді після Івана Ошарова.

Для Хільченка, який є популярним блогером, це – перший професійний сезон у парасноубордингу, під час якого він зумів відібратися на Паралімпіаду. Українець посів четверте місце у своєму кваліфікаційному заїзді та не зміг пройти до наступної стадії змагань, де для виходу до наступного раунду потрібно було фінішувати у топ-2. Він поступився сімома секундами від переможця заїзду.

Нагадаємо, що у неділю, 8 березня 2026 року, пройшов другий день Паралімпіади 2026. Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно десять комплектів нагород у двох різних видах спорту – парабіатлоні та парасноубордингу.