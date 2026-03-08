Паралімпіада 2026. Анонс третього змагального дня

Українські спортсмени не змагатимуться у понеділок, 9 березня

У понеділок, 9 березня 2026 року, пройде третій змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Цей змагальний день стане одним з найменш насичених, адже будуть розіграні нагороди лише в одному виді спорту - парагірськолижному спорті, де спортсмени змагатимуться у супергіганті. Також пройдуть поєдинки у керлінгу на кріслах колісних та парахокеї, де йде напружена боротьба за вихід до наступного раунду.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський.

Розклад третього дня Паралімпійських ігор 2026