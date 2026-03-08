Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Паралімпіада 2026. Анонс третього змагального дня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Паралімпіада 2026. Анонс третього змагального дня
Китайська змішана команда у керлінгу на кріслах колісних спробує втретє поспіль стати чемпіоном Паралімпіади
фото: Reuters

Українські спортсмени не змагатимуться у понеділок, 9 березня

У понеділок, 9 березня 2026 року, пройде третій змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Цей змагальний день стане одним з найменш насичених, адже будуть розіграні нагороди лише в одному виді спорту - парагірськолижному спорті, де спортсмени змагатимуться у супергіганті. Також пройдуть поєдинки у керлінгу на кріслах колісних та парахокеї, де йде напружена боротьба за вихід до наступного раунду. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський.

Розклад третього дня Паралімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
9 березня
9:00 Парагірськолижний спорт 🥇 Супергігант (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Фінал
9:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Південна Корея – Велика Британія
9:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Швеція – США
9:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Канада – Латвія
9:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Словаччина – Італія
10:05 Парахокей Попередній етап. Група А. Китай – Італія
13:35 Парахокей Попередній етап. Група B. Чехія – Словаччина
14:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Латвія – Японія
14:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Італія – Велика Британія
14:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. США – Китай
14:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Південна Корея – Естонія
17:05 Парахокей Попередній етап. Група А. Німеччина – США
18:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Південна Корея – Словаччина
18:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Велика Британія – Швеція
18:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. США – Латвія
18:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Норвегія – Китай
20:35 Парахокей Попередній етап. Група B. Японія – Китай

Відсутність українського представництва

У третій змагальний день Паралімпіади більша частина програма буде наповнена двома командними видами спорту – парахокеєм та керлінгом на кріслах колісних. Саме в цих двох дисциплінах Україна не має свого представництва. А у гірськолижному спорті єдиний представник української команди виступає у технічних видах, тож він вийде на старт у наступні змагальні дні. 

Нагадаємо, що українська біатлоністка отримала зауваження від організаторів Паралімпіади через напис проти війни. Олександра Кононова розповіла у коментарі для «Суспільне Спорт», що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом «Stop War».

Теги: паралімпійські ігри спорт керлінг гірські лижі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До історичної бронзи у слоупстайлі 16-річний Лучкін (ліворуч) додав срібло у бігейрі
Сноубордист Лучкін здобув другу нагороду юніорського Чемпіонату світу
5 березня, 11:37
Михайло Харук (ліворуч) дістався фіналу, де поступився супернику з Чехії
Сноубордист Харук став віцечемпіоном етапу Кубка Європи
3 березня, 13:42
Максименко здобула ще одну нагороду на юніорському Чемпіонаті Європи
Максименко здобула срібло юніорського Чемпіонату Європи з фехтування
25 лютого, 20:42
44-річна Шебештьєн є дев'ятиразовою чемпіонкою Угорщини та брала участь у чотирьох Олімпіадах
Чемпіонка Європи з фігурного катання може потрапити до в'язниці за насильство над дітьми
25 лютого, 18:37
Олександра Кононова змагалася ще у Ванкувері-2010
Україна рекордним складом виступить на Паралімпіаді-2026
25 лютого, 10:42
Росіяни будуть змагатися на Паралімпіаді під своїм національним прапором
МПК підтвердив, що росіяни виступлять на Паралімпіаді з прапором та гімном
23 лютого, 19:23
Ангеліна Брикіна може виконати надскладне потрійне сальто в лижній акробатиці, якого вона ще не робила на жодному змаганні
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 18 лютого
18 лютого, 01:45
Федеріка Бріньйоне здобула довгоочікуване золото Олімпіади, яке могло поставити під сумнів важке падіння на Чемпіонаті Італії
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 12 лютого
13 лютого, 03:08
Зузана Мадерова продовжила переможні традиції Чехії в паралельному гігантському слаломі
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 8 лютого
9 лютого, 00:59

Новини

Паралімпіада 2026. Усі медалісти за 8 березня
Паралімпіада 2026. Усі медалісти за 8 березня
«Полісся» – «Динамо»: результат центральної гри 19 туру УПЛ
«Полісся» – «Динамо»: результат центральної гри 19 туру УПЛ
Паралімпіада 2026. Анонс третього змагального дня
Паралімпіада 2026. Анонс третього змагального дня
Паралімпіада. Українська біатлоністка отримала зауваження організаторів через напис проти війни
Паралімпіада. Українська біатлоністка отримала зауваження організаторів через напис проти війни
Боровся з онкологією. Пішов з життя легендарний канадський хокеїст
Боровся з онкологією. Пішов з життя легендарний канадський хокеїст
«Полісся» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 19 туру УПЛ
«Полісся» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 19 туру УПЛ

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua