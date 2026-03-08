Паралімпіада 2026. Анонс третього змагального дня
Українські спортсмени не змагатимуться у понеділок, 9 березня
У понеділок, 9 березня 2026 року, пройде третій змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Цей змагальний день стане одним з найменш насичених, адже будуть розіграні нагороди лише в одному виді спорту - парагірськолижному спорті, де спортсмени змагатимуться у супергіганті. Також пройдуть поєдинки у керлінгу на кріслах колісних та парахокеї, де йде напружена боротьба за вихід до наступного раунду.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський.
Розклад третього дня Паралімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|9 березня
|9:00
|Парагірськолижний спорт
|🥇 Супергігант (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Фінал
|9:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Південна Корея – Велика Британія
|9:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Швеція – США
|9:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Канада – Латвія
|9:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Словаччина – Італія
|10:05
|Парахокей
|Попередній етап. Група А. Китай – Італія
|13:35
|Парахокей
|Попередній етап. Група B. Чехія – Словаччина
|14:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Латвія – Японія
|14:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Італія – Велика Британія
|14:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. США – Китай
|14:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Південна Корея – Естонія
|17:05
|Парахокей
|Попередній етап. Група А. Німеччина – США
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Південна Корея – Словаччина
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Велика Британія – Швеція
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. США – Латвія
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Норвегія – Китай
|20:35
|Парахокей
|Попередній етап. Група B. Японія – Китай
Відсутність українського представництва
У третій змагальний день Паралімпіади більша частина програма буде наповнена двома командними видами спорту – парахокеєм та керлінгом на кріслах колісних. Саме в цих двох дисциплінах Україна не має свого представництва. А у гірськолижному спорті єдиний представник української команди виступає у технічних видах, тож він вийде на старт у наступні змагальні дні.
Нагадаємо, що українська біатлоністка отримала зауваження від організаторів Паралімпіади через напис проти війни. Олександра Кононова розповіла у коментарі для «Суспільне Спорт», що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом «Stop War».
