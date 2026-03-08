Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Паралімпіада. Українська біатлоністка отримала зауваження організаторів через напис проти війни

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Паралімпіада. Українська біатлоністка отримала зауваження організаторів через напис проти війни
Кононова: Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис «Stop War»
фото: Reuters

Кононова розповіла про зауваження від організаторів змагань, яке стосувалося її сережок з написом «Stop War»

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова розповіла у коментарі для «Суспільне Спорт», що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом «Stop War». Про це інформує «Главком».

У неділю, 8 березня 2026 року, Кононова виборола другу особисту нагороду на Паралімпійських іграх. Спершу українка стала переможницею в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола «бронзу» в індивідуальній гонці.

Після завершення змагань Кононова розповіла про зауваження від організаторів змагань, яке стосувалося її сережок з написом «Stop War». У них українка змагалася у стартовий день змагань.

На наступний день парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках. Втім за сережки із написом «Stop War» отримала зауваження.

«Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений [напис] «Stop War» на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього – зі мною», – сказала Кононова.

Нагадаємо, Україна здобула першу золоту медаль на Паралімпіаді-2026.

Золото у біатлонному спринті у класі сидячи здобув Тарас Радь. Він чисто провів дві стрільби та у боротьбі за золото випередив двох китайських спортсменів.

За крок від подіуму зупинився Василь Кравчук, який також провів дві чисті стрільби.

Теги: паралімпійські ігри спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці вдало виступили на континентальній першості
Україна посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби на 10 м
5 березня, 13:36
Тур Руанди входить до когорти змагань з велошосе, за які можна отримати очки світового рейтингу
Під час багатоденної гонки в Африці автомобіль влетів у натовп вболівальників: є загиблі
24 лютого, 22:12
Флойд Мейвезер є найкращим боксером у 21 столітті за версією P4P
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
23 лютого, 23:45
Латиніна в Х зробила репост з іншого пропагандистського профіля
В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
21 лютого, 11:43
Українці з США повертаються з повним комплектом нагород
Українські авіамодельєри здобули три нагороди на етапах Кубка світу
19 лютого, 18:59
Публічна реакція на вчинок Гераскевича звелася до тиші Бубки та заяви Борзова про «сам винен»
Мовчання Бубки, або Чому треба переглянути список Героїв України
14 лютого, 10:20
В Олімпійському селі зимової Олімпіади закінчилися презервативи
Учасники Олімпіади за три дні спустошили запаси презервативів в олімпійському селищі
13 лютого, 19:26
Кошти від продажу будуть спрямовані на підтримку родин загиблих українських спортсменів
Владислав Гераскевич став обличчям нової марки від «Укрпошти»
13 лютого, 14:57
Гераскевич: Я вважаю, що я не порушував жодних правил
Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію на Олімпіаді
12 лютого, 11:31

Новини

Паралімпіада. Українська біатлоністка отримала зауваження організаторів через напис проти війни
Паралімпіада. Українська біатлоністка отримала зауваження організаторів через напис проти війни
Боровся з онкологією. Пішов з життя легендарний канадський хокеїст
Боровся з онкологією. Пішов з життя легендарний канадський хокеїст
«Полісся» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 19 туру УПЛ
«Полісся» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 19 туру УПЛ
Расселл тріумфував на першому етапі сезону Формули-1
Расселл тріумфував на першому етапі сезону Формули-1
Собака, який вибіг на трасу, збив двох учасниць Чемпіонату Росії з лижних перегонів
Собака, який вибіг на трасу, збив двох учасниць Чемпіонату Росії з лижних перегонів
Ферстаппен і ще два пілоти отримали дозвіл стартувати на Гран-прі Австралії
Ферстаппен і ще два пілоти отримали дозвіл стартувати на Гран-прі Австралії

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua