Паралімпіада. Українська біатлоністка отримала зауваження організаторів через напис проти війни

Кононова: Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис «Stop War»

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова розповіла у коментарі для «Суспільне Спорт», що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом «Stop War». Про це інформує «Главком».

У неділю, 8 березня 2026 року, Кононова виборола другу особисту нагороду на Паралімпійських іграх. Спершу українка стала переможницею в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола «бронзу» в індивідуальній гонці.

Після завершення змагань Кононова розповіла про зауваження від організаторів змагань, яке стосувалося її сережок з написом «Stop War». У них українка змагалася у стартовий день змагань.

На наступний день парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках. Втім за сережки із написом «Stop War» отримала зауваження.

«Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений [напис] «Stop War» на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього – зі мною», – сказала Кононова.

Нагадаємо, Україна здобула першу золоту медаль на Паралімпіаді-2026.

Золото у біатлонному спринті у класі сидячи здобув Тарас Радь. Він чисто провів дві стрільби та у боротьбі за золото випередив двох китайських спортсменів.

За крок від подіуму зупинився Василь Кравчук, який також провів дві чисті стрільби.