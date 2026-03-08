Паралімпіада 2026. Усі медалісти за 8 березня

Українська команда додала до свого активу чотири нагороди у неділю, 8 березня

У неділю, 8 березня 2026 року, пройшов другий день Паралімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно десять комплектів нагород у двох різних видах спорту – парабіатлоні та парасноубордингу.

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму десять нагород, а сьогодні виборола одразу чотири медалі.

Усі медалісти 8 березня

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Парабіатлон Індивідуальна гонка (клас сидячи, жінки) Юнджи Кім (Південна Корея) Анья Вікер (Німеччина) Кендал Гретш (США) Парабіатлон Індивідуальна гонка (клас сидячи, чоловіки) Цзисю Лю (Китай) Чжонву Мао (Китай) Тарас Радь (Україна) Парабіатлон Індивідуальна гонка (клас стоячи, жінки) Наталі Вілкі (Канада) Чжицінь Чжао (Китай) Олександра Кононова (Україна) Парабіатлон Індивідуальна гонка (клас стоячи, чоловіки) Цзяюнь Кай (Китай) Марк Арендз (Канада) Марко Майер (Німеччина) Парасноубординг Сноубордкрос, жінки (клас LL2) Сесиль Ернандес (Франція) Кейт Делсон (США) Сінью Ван (Китай) Парасноубординг Сноубордкрос, чоловіки (клас LL1) Чжонвей Ву (Китай) Ноа Елліотт (США) Тайлер Тернер (Канада) Парасноубординг Сноубордкрос, чоловіки (клас LL2) Емануель Ператонер (Італія) Бен Тудхоуп (Австралія) Джихук Лі (Південна Корея) Парасноубординг Сноубордкрос, чоловіки (клас UL) Ліцзя Цзі (Китай) Йонгганг Чжу (Китай) Арон Фарні (Швейцарія) Парабіатлон Індивідуальна гонка (спортсмени з ураженням зору, жінки) Юе Ван, гайд – Гуомінь Чен (Китай) Сімона Бубенічкова, гайд – Давід Шрутек (Чехія) Йогана Ректенвальд, гайд – Емілі Роуз Вайсс (Німеччина) Парабіатлон Індивідуальна гонка (спортсмени з ураженням зору, чоловіки) Хесонг Дан, гайд – Хонгда Лю (Китай) Максим Мурашковський, гайд – Віталій Труш (Україна) Дмитро Суярко, гайд – Олександр Ніконович (Україна) Підсумки медальних дисциплін У парабіатлоні відбулися індивідуальні гонки. У більшості з них переможці здобували доволі впевнені перемоги – відрив від найближчих суперників часто перевищував одну хвилину. Однак на цьому тлі одразу у двох класах боротьба за медалі виявилася значно більш напруженою та інтригуючою. Найбільш інтригуючими стали змагання серед жінок у класі стоячи. Канадійка Наталі Вілкі змогла закрити всі чотири вогневі рубежі без промахів і завдяки ідеальній стрільбі обійшла швидших на дистанції суперниць – Чжицінь Чжао, Олександру Кононову та Людмилу Ляшенко, які припускалися помилок на стрільбі. Ця перемога принесла їй першу у кар'єрі золоту медаль Паралімпійських ігор саме у парабіатлоні. Ще одна захоплива розв’язка відбулася у змаганнях спортсменок на кріслах колісних. Американка Кендал Гетш тривалий час була головною претенденткою на перемогу, однак промах на одному з рубежів коштував їй першого місця і відкинув на третю позицію. Натомість справжній камбек здійснила південнокорейська спортсменка Юнджи Кім. Попри дві хиби на другому вогневому рубежі, вона не втратила шанси на медаль і завдяки високій швидкості на дистанції змогла відіграти відставання та зрештою здобути перемогу. У парасноубордингу пройшли змагання у бордкросі, де були розіграні чотири медалі. Головною історією дня стала перемога 37-річного італійця Емануеля Ператонера, який здобув золоту медаль на домашніх Паралімпійських іграх, для якого цей успіх став особливо символічним. Раніше він виступав на Олімпійських іграх у звичайному сноубордингу, однак серйозна травма ноги перед Іграми 2022 призвела до повної заміни колінного суглоба. Після цього італієць перейшов у парасноубординг, де зумів розпочати новий етап кар’єри і вже на домашній трасі здобути золото. Медальний залік Паралімпійських ігор 2026

Україна пропустила вперед Китай після надуспішного дня від головних суперників нашої команди фото: МОК

Після другого змагального дня Україна посідає другу позицію з десятьма нагородами в активі. Лідером є команда Китаю, яка за один день виборола сім золотих медалей після лише одного золота у перший змагальний день. У трійці тримається команда Австрії, але Канада і США дихають їй у спину.

Нагадаємо, що в третій день Паралімпіади 2026 буде розіграно шість комплектів нагород.