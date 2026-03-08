Паралімпіада 2026. Усі медалісти за 8 березня
Українська команда додала до свого активу чотири нагороди у неділю, 8 березня
У неділю, 8 березня 2026 року, пройшов другий день Паралімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».
Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно десять комплектів нагород у двох різних видах спорту – парабіатлоні та парасноубордингу.
Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму десять нагород, а сьогодні виборола одразу чотири медалі.
Усі медалісти 8 березня
|Вид спорту
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Парабіатлон
|Індивідуальна гонка (клас сидячи, жінки)
|Юнджи Кім (Південна Корея)
|Анья Вікер (Німеччина)
|Кендал Гретш (США)
|Парабіатлон
|Індивідуальна гонка (клас сидячи, чоловіки)
|Цзисю Лю (Китай)
|Чжонву Мао (Китай)
|Тарас Радь (Україна)
|Парабіатлон
|Індивідуальна гонка (клас стоячи, жінки)
|Наталі Вілкі (Канада)
|Чжицінь Чжао (Китай)
|Олександра Кононова (Україна)
|Парабіатлон
|Індивідуальна гонка (клас стоячи, чоловіки)
|Цзяюнь Кай (Китай)
|Марк Арендз (Канада)
|Марко Майер (Німеччина)
|Парасноубординг
|Сноубордкрос, жінки (клас LL2)
|Сесиль Ернандес (Франція)
|Кейт Делсон (США)
|Сінью Ван (Китай)
|Парасноубординг
|Сноубордкрос, чоловіки (клас LL1)
|Чжонвей Ву (Китай)
|Ноа Елліотт (США)
|Тайлер Тернер (Канада)
|Парасноубординг
|Сноубордкрос, чоловіки (клас LL2)
|Емануель Ператонер (Італія)
|Бен Тудхоуп (Австралія)
|Джихук Лі (Південна Корея)
|Парасноубординг
|Сноубордкрос, чоловіки (клас UL)
|Ліцзя Цзі (Китай)
|Йонгганг Чжу (Китай)
|Арон Фарні (Швейцарія)
|Парабіатлон
|Індивідуальна гонка (спортсмени з ураженням зору, жінки)
|Юе Ван, гайд – Гуомінь Чен (Китай)
|Сімона Бубенічкова, гайд – Давід Шрутек (Чехія)
|Йогана Ректенвальд, гайд – Емілі Роуз Вайсс (Німеччина)
|Парабіатлон
|Індивідуальна гонка (спортсмени з ураженням зору, чоловіки)
|Хесонг Дан, гайд – Хонгда Лю (Китай)
|Максим Мурашковський, гайд – Віталій Труш (Україна)
|Дмитро Суярко, гайд – Олександр Ніконович (Україна)
Підсумки медальних дисциплін
У парабіатлоні відбулися індивідуальні гонки. У більшості з них переможці здобували доволі впевнені перемоги – відрив від найближчих суперників часто перевищував одну хвилину.
Однак на цьому тлі одразу у двох класах боротьба за медалі виявилася значно більш напруженою та інтригуючою. Найбільш інтригуючими стали змагання серед жінок у класі стоячи. Канадійка Наталі Вілкі змогла закрити всі чотири вогневі рубежі без промахів і завдяки ідеальній стрільбі обійшла швидших на дистанції суперниць – Чжицінь Чжао, Олександру Кононову та Людмилу Ляшенко, які припускалися помилок на стрільбі. Ця перемога принесла їй першу у кар'єрі золоту медаль Паралімпійських ігор саме у парабіатлоні.
Ще одна захоплива розв’язка відбулася у змаганнях спортсменок на кріслах колісних. Американка Кендал Гетш тривалий час була головною претенденткою на перемогу, однак промах на одному з рубежів коштував їй першого місця і відкинув на третю позицію. Натомість справжній камбек здійснила південнокорейська спортсменка Юнджи Кім. Попри дві хиби на другому вогневому рубежі, вона не втратила шанси на медаль і завдяки високій швидкості на дистанції змогла відіграти відставання та зрештою здобути перемогу.
У парасноубордингу пройшли змагання у бордкросі, де були розіграні чотири медалі. Головною історією дня стала перемога 37-річного італійця Емануеля Ператонера, який здобув золоту медаль на домашніх Паралімпійських іграх, для якого цей успіх став особливо символічним. Раніше він виступав на Олімпійських іграх у звичайному сноубордингу, однак серйозна травма ноги перед Іграми 2022 призвела до повної заміни колінного суглоба. Після цього італієць перейшов у парасноубординг, де зумів розпочати новий етап кар’єри і вже на домашній трасі здобути золото.
Медальний залік Паралімпійських ігор 2026
Після другого змагального дня Україна посідає другу позицію з десятьма нагородами в активі. Лідером є команда Китаю, яка за один день виборола сім золотих медалей після лише одного золота у перший змагальний день. У трійці тримається команда Австрії, але Канада і США дихають їй у спину.
Нагадаємо, що в третій день Паралімпіади 2026 буде розіграно шість комплектів нагород.
Коментарі — 0