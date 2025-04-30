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Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом

Небензя каже, що Захід має припинити постачання зброї до України

Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН Василь Небензя заявив, що Москва готова до прямих перемовин з Києвом, не зважаючи на «проблеми з легітимністю Зеленського». Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає «Главком».

За його словами, Росія очікує, що Захід припинить постачати Україні зброю та переконає Зеленського вступити в конструктивний діалог.

Небензя каже, що президент Зеленський відкидає мирні пропозиції США та додав, що він повинен виконати обіцянки, дані виборцям – вести справу до миру з Росією та дотримуватись прав російськомовного населення України.

Також він зазначив, що Росія та КНДР діяли в повній відповідності до міжнародного права під час звільнення російської території.

Раніше Небензя прокоментував припинення вогню. Він зазначив, що припинення вогню в Україні на цьому етапі поки не є реалістичною ідеєю. За його словами, саме Київ порушує енергетичне перемир'я, атакуючи енергетичні та промислові об'єкти в Росії.

Через це Росія не має наміру відмовлятись від припинення вогню. 

До слова, президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія цього літа «готує щось» у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. 

За його словами, влітку Росія може використати військові навчання на території Білорусі як привід для можливого нападу на сусідні країні.

«Подивіться на Білорусь – цього літа росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці», – сказав президент.

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Теги: росія Володимир Зеленський переговори перемир'я

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