Одіозний Тайсон Ф'юрі обізвав Девіда Хея та Тоні Беллью «бомжами»

Кривдник Володимира Кличка знову взявся на образи

Тайсон Ф'юрі поставив весь світ до відома, що він повертається. Колишній чемпіон світу зізнається, що він не зациклений на поясах, а просто хоче боксувати, тому що любить це, інформує badlefthook.com. «Не сказав би, що мене цікавлять пояси, адже вони вже в мене були. Зараз я просто хочу залишатися в обоймі, брати участь у боях», -



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Тайсон Ф'юрі. Фото Getty Images

Кривдник Володимира Кличка знову взявся на образи

Тайсон Ф'юрі поставив весь світ до відома, що він повертається.

Колишній чемпіон світу зізнається, що він не зациклений на поясах, а просто хоче боксувати, тому що любить це, інформує badlefthook.com.

«Не сказав би, що мене цікавлять пояси, адже вони вже в мене були. Зараз я просто хочу залишатися в обоймі, брати участь у боях», - сказав він.

«Великі бої, маленькі, будь-які... Я просто люблю битися, ось і все. У цьому році я проведу чотири або п'ять боїв», - додав Ф’юрі.

Як стверджує fightnews.info, планам Ф'юрі не судилося збутися, адже він зможе провести бій не раніше червня. Таким чином, за шість місяців Тайсон, у кращому випадку, ще двічі вийде в ринг до кінця року.

Також Тайсон висловився щодо майбутнього реваншу Девіда Хея та Тоні Беллью.

«Так вони просто парочка бомжів. Про бій з Беллью не було й мови у минулому, він такий же бомж, як і Девід Хей», - заявив він.

Нагадаємо, наприкінці квітня Ф'юрі повернули боксерську ліцензію.