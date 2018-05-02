Одіозний Тайсон Ф'юрі обізвав Девіда Хея та Тоні Беллью «бомжами»
- Сьогодні, 12:50
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Тайсон Ф'юрі поставив весь світ до відома, що він повертається.
Колишній чемпіон світу зізнається, що він не зациклений на поясах, а просто хоче боксувати, тому що любить це, інформує badlefthook.com.
«Не сказав би, що мене цікавлять пояси, адже вони вже в мене були. Зараз я просто хочу залишатися в обоймі, брати участь у боях», - сказав він.
«Великі бої, маленькі, будь-які... Я просто люблю битися, ось і все. У цьому році я проведу чотири або п'ять боїв», - додав Ф’юрі.
Як стверджує fightnews.info, планам Ф'юрі не судилося збутися, адже він зможе провести бій не раніше червня. Таким чином, за шість місяців Тайсон, у кращому випадку, ще двічі вийде в ринг до кінця року.
Також Тайсон висловився щодо майбутнього реваншу Девіда Хея та Тоні Беллью.
«Так вони просто парочка бомжів. Про бій з Беллью не було й мови у минулому, він такий же бомж, як і Девід Хей», - заявив він.
Нагадаємо, наприкінці квітня Ф'юрі повернули боксерську ліцензію.