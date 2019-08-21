Фіналіст минулого сезону зіграє з «Металістом»: відбулося жеребкування другого раунду Кубка України



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Жеребкування другого попереднього раунду проводили колишні футболісти збірної України Олександр Шовковський і Василь Кардаш ФФУ

З цієї стадії в боротьбу вступають клуби першої ліги

21 серпня у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України сезону-2019/2020. У церемонії взяли участь тренери національної та молодіжної збірних України Олександр Шовковський та Василь Кардаш.

До десятки переможців першого відбірного етапу приєднаються 15 клубів першої ліги. Ще одне місце мусило дістатися київському «Арсеналу», який знявся з першої ліги перед стартом чемпіонату. Згідно з жеребкуванням, суперником щезлого клубу мав стати «Агробізнес», який отримав автоматичну путівку у наступний раунд.

Кубок України. Другий попередній етап

«Інгулець» (Петрове) – «Металіст-1925» (Харків)

«Калуш» (Калуш) – «Минай» (Ужгород)

«Миколаїв» - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Діназ» (Вишгород) – «Нива» (Вінниця)

«Черкащина-Академія» (Черкаси) – «Кремінь» (Кременчук)

«Поділля» (Хмельницький) – «Волинь» (Луцьк)

«Вовчанськ» - «Оболонь Бровар» (Київ)

«Верес» (Рівне) – «Рух» (Львів)

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Металург» (Запоріжжя)

«Авангард» (Краматорськ) – «Балкани» (Зоря)

«Альянс» (Липова Долина) – «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка)

«Таврія Сімферополь» - «Буковина» (Чернівці)

Базовий день матчів – 27 серпня.

13 команд, що вийдуть у наступний раунд, приєднаються до «Чорноморця», в якого найвищий рейтинг, а також до шести команд нижньої шістки УПЛ. Чинним володарем Кубка України є донецький «Шахтар», який обіграв у фіналі «Інгулець» (4:0).