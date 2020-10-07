45-річний Шовковський готується замінити П’ятова у матчі з Францією



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Олександр Шовковський взявся за старе Світлина - Фейсбук Олександра Шовковського

Напередодні сьогоднішнього товариського матчу збірна України має критичне становище з воротарями

У розташуванні національної збірної України з футболу, котра сьогодні, 7 жовтня, о 22:10 за київським часом має розпочати на стадіоні «Парк-де-Пренс» у Парижі товариський матч із чинними чемпіонами світу французами, є великі проблеми з воротарською позицією. Як відомо, інфікувавшись коронавірусною інфекцією, перебуває на самоізоляції основний голкіпер національної команди Андрій П’ятов. Трохи згодом позитивні результати ПЛР-тестів отримали два інших воротарі команди Андрій Лунін та Юрій Паньків, а також шеф-кухар «синьо-жовтих» Любомир Тошіч.

Як наслідок, в обоймі у Андрія Шевченка в Парижі залишився лише один воротар – динамівець Георгій Бущан. Щоб його підстрахувати, на вечірньому тренуванні вирішив згадати молодість один із тренерів команди, 45-річний ексворотар «Динамо» і збірної Олександр Шовковський.

«Не одягав воротарських рукавичок близько трьох років, після того як відновив на пальцях правої руки розірвані сухожилля в січні 2018 року. Скажу відверто: і не планував! Але іноді обставини змушують. Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. І нехай з вами завжди буде t36.6», – написав Шовковський у себе в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що наприкінці минулого тижня, крім П’ятова, позитивний тест на коронавірус отримав його одноклубник за «Шахтарем» Тарас Степаненко та ще двоє співробітників клубу. У зв'язку з виявленими у донецькій команді зараженнями Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораєш не вирушили в розташування збірної України, яка протягом тижня, крім товариського матчу з французами, зіграє з Німеччиною та Іспанією в Лізі націй.