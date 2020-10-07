  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    45-річний Шовковський готується замінити П’ятова у матчі з Францією

    • Розсилка
    Олександр Шовковський взявся за старе - 45-річний Шовковський готується замінити П’ятова у матчі з Францією
    Олександр Шовковський взявся за старе
    Світлина - Фейсбук Олександра Шовковського

    Напередодні сьогоднішнього товариського матчу збірна України має критичне становище з воротарями

    У розташуванні національної збірної України з футболу, котра сьогодні, 7 жовтня, о 22:10 за київським часом має розпочати на стадіоні «Парк-де-Пренс» у Парижі товариський матч із чинними чемпіонами світу французами, є великі проблеми з воротарською позицією. Як відомо, інфікувавшись коронавірусною інфекцією, перебуває на самоізоляції основний голкіпер національної команди Андрій П’ятов. Трохи згодом позитивні результати ПЛР-тестів отримали два інших воротарі команди Андрій Лунін та Юрій Паньків, а також шеф-кухар «синьо-жовтих» Любомир Тошіч.

    Як наслідок, в обоймі у Андрія Шевченка в Парижі залишився лише один воротар – динамівець Георгій Бущан. Щоб його підстрахувати, на вечірньому тренуванні вирішив згадати молодість один із тренерів команди, 45-річний ексворотар «Динамо» і збірної Олександр Шовковський.

    «Не одягав воротарських рукавичок близько трьох років, після того як відновив на пальцях правої руки розірвані сухожилля в січні 2018 року. Скажу відверто: і не планував! Але іноді обставини змушують. Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. І нехай з вами завжди буде t36.6», – написав Шовковський у себе в соцмережах.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці минулого тижня, крім П’ятова, позитивний тест на коронавірус отримав його одноклубник за «Шахтарем» Тарас Степаненко та ще двоє співробітників клубу. У зв'язку з виявленими у донецькій команді зараженнями Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораєш не вирушили в розташування збірної України, яка протягом тижня, крім товариського матчу з французами, зіграє з Німеччиною та Іспанією в Лізі націй.

     Читайте також: Боксери, футболісти і біатлоністи… Топ-10 спортсменів, які йдуть на місцеві вибори
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Олександр Шовковський Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Георгій Бущан Андрій П'ятов Марлос Андрій Лунін Микола Матвієнко Віктор Коваленко Юрій Паньків коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies