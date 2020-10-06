Коронавірус: у збірній України виявили нові випадки зараження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Лунін також захворів на коронавірус

Схоже, команда залишається лише з одним вратарем

У трьох представників збірної України виявили наявність коронавірусної інфекції. Позитивні результати ПЛР-тестів отримали два голкіпери команди Андрій Лунін та Юрій Паньків, а також шеф-кухар «синьо-жовтих» Любомир Тошич. Про це інформує офіційний сайт Української асоціації футболу.

Троє інфікованих осіб ізольовані у своїх номерах готелю, де зупинилася збірна. Зазначається, у решти гравців та членів персоналу результати тестів негативні.

Таким чином, єдиним воротарем, який залишається в розташуванні команди Шевченко на товариську гру з Францією, залишається Георгій Бущан.

Зазначається, що футболісти та тренери продовжують готуватися до передматчевого тренування, яке розпочнеться сьогодні на «Стад де Франс» о 20:00 за Києвом.

Нагадаємо, що у «Шахтарі» склали тести на коронавірус – всі вони негативні.

Раніше повідомлялося, що наприкінці минулого тижня позитивні тести на коронавірус отримали Андрій Пятов, Тарас Степаненко та ще двоє співробітників клубу.

У зв'язку з виявленими зараженням в команді Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес не вирушило в розташування збірної України, яка протягом тижня зіграє товариський матч з Францією, а потім зустрінеться з Німеччиною та Іспанією в Лізі націй.



