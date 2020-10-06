  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус: у збірній України виявили нові випадки зараження

    • Розсилка
    Андрій Лунін також захворів на коронавірус - Коронавірус: у збірній України виявили нові випадки зараження
    Андрій Лунін також захворів на коронавірус

    Схоже, команда залишається лише з одним вратарем

    У трьох представників збірної України виявили наявність коронавірусної інфекції. Позитивні результати ПЛР-тестів отримали два голкіпери команди Андрій Лунін та Юрій Паньків, а також шеф-кухар «синьо-жовтих» Любомир Тошич. Про це інформує офіційний сайт Української асоціації футболу.

    Троє інфікованих осіб ізольовані у своїх номерах готелю, де зупинилася збірна. Зазначається, у решти гравців та членів персоналу результати тестів негативні.

    Таким чином, єдиним воротарем, який залишається в розташуванні команди Шевченко на товариську гру з Францією, залишається Георгій Бущан.

    Зазначається, що футболісти та тренери продовжують готуватися до передматчевого тренування, яке розпочнеться сьогодні на «Стад де Франс» о 20:00 за Києвом.

    Нагадаємо, що у «Шахтарі» склали тести на коронавірус – всі вони негативні.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці минулого тижня позитивні тести на коронавірус отримали Андрій Пятов, Тарас Степаненко та ще двоє співробітників клубу.

    У зв'язку з виявленими зараженням в команді Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес не вирушило в розташування збірної України, яка протягом тижня зіграє товариський матч з Францією, а потім зустрінеться з Німеччиною та Іспанією в Лізі націй.


    ГРУ Георгій Бущан Андрій Лунін Юрій Паньків коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies