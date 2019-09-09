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    Збірна України відвідала військовий госпіталь перед матчем у Дніпрі

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    Делегація збірної України в госпіталі - Збірна України відвідала військовий госпіталь перед матчем у Дніпрі
    Делегація збірної України в госпіталі
    М. Васильков

    Національна команда України з футболу зіграє контрольний поєдинок проти Ніґерії

    Збірна України з футболу відвідала військовий госпіталь у Дніпрі напередодні контрольного поєдинку проти Ніґерії.

    Разом з головним тренером Андрієм Шевченком госпіталь відвідали його асистент Олександр Шовковський, а також футболісти Андрій Лунін, Євген Коноплянка, Андрій Пятов.

    Гості поспілкувалися з нашими захисниками, подарували їм сувеніри та автографи, вручили квитки на матч.

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    Нагадаємо, поєдинок Україна – Ніґерія відбудеться в Дніпрі 10 вересня. Початок о 21:30.

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