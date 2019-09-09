Збірна України відвідала військовий госпіталь перед матчем у Дніпрі
Делегація збірної України в госпіталі
М. Васильков
Національна команда України з футболу зіграє контрольний поєдинок проти Ніґерії
Збірна України з футболу відвідала військовий госпіталь у Дніпрі напередодні контрольного поєдинку проти Ніґерії.
Разом з головним тренером Андрієм Шевченком госпіталь відвідали його асистент Олександр Шовковський, а також футболісти Андрій Лунін, Євген Коноплянка, Андрій Пятов.
Гості поспілкувалися з нашими захисниками, подарували їм сувеніри та автографи, вручили квитки на матч.
Нагадаємо, поєдинок Україна – Ніґерія відбудеться в Дніпрі 10 вересня. Початок о 21:30.