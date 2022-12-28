Оголошено прізвище найкращого тренера української Прем'єр-ліги

«Дніпро-1» з Кучером лідирує в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги

Головний тренер «Дніпра-1» Олександр Кучер визнаний найкращим тренером УПЛ в 2022 році за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів.

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Рейтинг визначався за п'ятьма критеріями: номінальний результат команди, труднощі в побудові та управлінні підопічними, майстерність в роботі з кадрами, тренерська майстерність і накопичувальний критерій.

Кучер отримав оцінку 4,5. На другому місці головний тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевіч на третій сходинці опинився наставник «Зорі» Патрік ван Леувен.

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«Дніпро-1» з Кучером лідирує в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, нападник «Дніпра-1» Артем Довбик став найкращим гравцем року за версією опитування «Команди №1», у якому взяли участь гравці та тренери усіх 16 клубів.

Раніше сайт «Український футбол» оголосив результати опитування серед тренерів, агентів, функціонерів та журналістів на найкращого гравця 2022 року. Перемогу у номінації здобув вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик.

Нагадаємо, колишній головний тренер київського «Динамо» та збірної України Валерій Лобановський опинився у списку найкращих тренерів в історії.