Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Оголошено прізвище найкращого тренера української Прем'єр-ліги

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оголошено прізвище найкращого тренера української Прем'єр-ліги
Рейтинг тренерів визначався за п'ятьма критеріями
фото з відкритих джерел

«Дніпро-1» з Кучером лідирує в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги

Головний тренер «Дніпра-1» Олександр Кучер визнаний найкращим тренером УПЛ в 2022 році за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів.

Рейтинг визначався за п'ятьма критеріями: номінальний результат команди, труднощі в побудові та управлінні підопічними, майстерність в роботі з кадрами, тренерська майстерність і накопичувальний критерій.

Кучер отримав оцінку 4,5. На другому місці головний тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевіч на третій сходинці опинився наставник «Зорі» Патрік ван Леувен.

«Дніпро-1» з Кучером лідирує в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, нападник «Дніпра-1» Артем Довбик став найкращим гравцем року за версією опитування «Команди №1», у якому взяли участь гравці та тренери усіх 16 клубів.

Раніше сайт «Український футбол» оголосив результати опитування серед тренерів, агентів, функціонерів та журналістів на найкращого гравця 2022 року. Перемогу у номінації здобув вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик.

Нагадаємо, колишній головний тренер київського «Динамо» та збірної України Валерій Лобановський опинився у списку найкращих тренерів в історії.

Читайте також: Лідер «Шахтаря» натякнув, що хоче піти з команди
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Кучер УПЛ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Зозуля очікує на офіційну інформацію щодо вибухів в Енгельсі
«Русня, що з лицем?»: український футболіст відреагував на вибухи в Енгельсі
26 грудня, 12:17
До трійки найкращих гравців року в Україні потрапили лише гравці УПЛ
Мудрик став найкращим футболістом України в 2022 році – опитування
25 грудня, 12:35
В опитуванні взяли участь гравці та тренери усіх 16 клубів
Найкращий футболіст року в Україні: результати опитування серед гравців та тренерів
Сьогодні, 12:45

Новини

Оголошено прізвище найкращого тренера української Прем'єр-ліги
Оголошено прізвище найкращого тренера української Прем'єр-ліги
Мессі міг би стати президентом Аргентини – соцопитування
Мессі міг би стати президентом Аргентини – соцопитування
Найкращий футболіст року в Україні: результати опитування серед гравців та тренерів
Найкращий футболіст року в Україні: результати опитування серед гравців та тренерів
Юний український гонщик увійшов до топ-10 зірок світового картингу
Юний український гонщик увійшов до топ-10 зірок світового картингу
Гряде трансферний рекорд: «Шахтар» отримав серйозну пропозицію
Гряде трансферний рекорд: «Шахтар» отримав серйозну пропозицію
Син Андрія Шевченка перейшов у лондонський клуб – ЗМІ
Син Андрія Шевченка перейшов у лондонський клуб – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
12K
«Путін – Сатана»: Данілов різко звернувся до представників Московської церкви
11K
Дев'ять причин, чому криза 2023 року почнеться саме з Китаю
9609
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
8422
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
8104
Південна Корея вперше запустила бойові дрони над КНДР

Новини

ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Сьогодні, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Вчора, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Вчора, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Вчора, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Вчора, 16:52

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту