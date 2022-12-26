Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

«Русня, що з лицем?»: український футболіст відреагував на вибухи в Енгельсі

glavcom.ua
«Русня, що з лицем?»: український футболіст відреагував на вибухи в Енгельсі
Роман Зозуля очікує на офіційну інформацію щодо вибухів в Енгельсі
фото з відкритих джерел

Роман Зозуля нагадав, що саме у Саратовській області знаходиться аеродром з тактичною авіацією Росії

Український футболіст Роман Зозуля прокоментував вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області РФ.

«Ну що, думаю, всі вже чекають на гарні новини з фронту. Може, сьогодні-завтра відкриють завісу цієї операції й ви все дізнаєтесь. Новини дуже добрі. Чекаємо, коли офіційно про це скажуть.

А поки що в руснявому Енгельсі вночі лунали вибухи. За попередніми даними - є ☠️. Якщо ви забули, то саме там знаходиться аеродром з тактичною авіацією Росії. Це місце, з якого роблять масовані обстріли нашої країни.

Русня, що з лицем?» – написав Зозуля в Телеграмі.

«Русня, що з лицем?»: український футболіст відреагував на вибухи в Енгельсі фото 1

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Проте, губернатор Саратівської області Роман Бусаргін стверджує, що надзвичайних подій на цивільних об'єктах у місті не було, і назвав інформацію про евакуацію з міста нахабною брехнею.

Нагадаємо також, що зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Також 6 грудня на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що удари по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі

Читайте також: The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
Теги: вибух росія обстріл Роман Зозуля навколофутбол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ФІФА стала жертвою російської пропаганди
Представники ФІФА вилучили у фанатів прапор полку «Азов» – Зозуля
29 листопада, 14:15
Український Twitter розкритикував ФІФА
«ФІФА вже програла»: Twitter України відреагував на заборону виступу Зеленського
18 грудня, 19:36
Олег Блохін
Блохін підтверджує ймовірність виключення України з ФІФА та УЄФА
19 грудня, 16:25

Скотч. Спорт

«Русня, що з лицем?»: український футболіст відреагував на вибухи в Енгельсі
«Русня, що з лицем?»: український футболіст відреагував на вибухи в Енгельсі
Фанатці, яка оголила груди у фіналі мундіалю, загрожує в'язниця (фото)
Фанатці, яка оголила груди у фіналі мундіалю, загрожує в'язниця (фото)
Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)
Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)
На Чемпіонаті світу в Катарі розгорівся скандал через кота та збірну Бразилії (відео)
На Чемпіонаті світу в Катарі розгорівся скандал через кота та збірну Бразилії (відео)
Знаменитий футболіст відлупцював чоловіка після матчу збірної Бразилії (відео)
Знаменитий футболіст відлупцював чоловіка після матчу збірної Бразилії (відео)
Унікальна подія Чемпіонату світу: на мундіалі зіграли усі 26 гравців збірної Бразилії
Унікальна подія Чемпіонату світу: на мундіалі зіграли усі 26 гравців збірної Бразилії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
37K
Чого чекати від окупантів найближчим часом: прогноз Арестовича
32K
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку
18K
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
9060
Подоляк висміяв заяву Путіна щодо переговорів
8754
Наступ з Білорусі: прикордонники розповіли про ситуацію біля рубежів

Новини

Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
Сьогодні, 12:29
«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
Сьогодні, 12:01
Готував прорив ДРГ на Сумщині: агент Росії сяде за грати на 15 років
Сьогодні, 11:50
Повторна атака на аеродром «Енгельс». Відео вибуху
Сьогодні, 11:25
Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»
Сьогодні, 11:06
Розгін студентів на Майдані: ДБР поставило крапку у справі Сівковича
Сьогодні, 10:57

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту