«Русня, що з лицем?»: український футболіст відреагував на вибухи в Енгельсі

Роман Зозуля нагадав, що саме у Саратовській області знаходиться аеродром з тактичною авіацією Росії

Український футболіст Роман Зозуля прокоментував вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області РФ.

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«Ну що, думаю, всі вже чекають на гарні новини з фронту. Може, сьогодні-завтра відкриють завісу цієї операції й ви все дізнаєтесь. Новини дуже добрі. Чекаємо, коли офіційно про це скажуть.

А поки що в руснявому Енгельсі вночі лунали вибухи. За попередніми даними - є ☠️. Якщо ви забули, то саме там знаходиться аеродром з тактичною авіацією Росії. Це місце, з якого роблять масовані обстріли нашої країни.

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Русня, що з лицем?» – написав Зозуля в Телеграмі.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Проте, губернатор Саратівської області Роман Бусаргін стверджує, що надзвичайних подій на цивільних об'єктах у місті не було, і назвав інформацію про евакуацію з міста нахабною брехнею.

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Нагадаємо також, що зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Також 6 грудня на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що удари по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.