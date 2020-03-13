Кубок світу з біатлону: П’ять українок вийдуть на дистанцію
Анастасія Меркушина матиме шанс проявити себе
Спринт під час новітньої чуми або Контіолахті-2020
У п’ятницю на фінському етапі Кубку світу з біатлону відбудеть жіноча спринтерська гонка.
Початок гонки - о 16:30.
На дистанцію вийдуть одразу п’ять українських біатлоністки.
Це Юлія Джима (25-й стартовий номер), Анастасія Меркушина (51), Віта Семеренко (70), Олена Підгрушна (79), Валя Семеренко (89)
Нагадаємо, що аналогічну дисциплину українські чоловіки провалили - лише Дмитро Підручний доїхав у топ-20.
Восьмий етап стане останнім, оскільки 9-й у Норвегії скасували через коронавірус, етап у Контіолахті з міркувань безпеки проходить без глядачів.