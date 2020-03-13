Кубок світу з біатлону: П’ять українок вийдуть на дистанцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасія Меркушина матиме шанс проявити себе

Спринт під час новітньої чуми або Контіолахті-2020

У п’ятницю на фінському етапі Кубку світу з біатлону відбудеть жіноча спринтерська гонка.

Початок гонки - о 16:30.

На дистанцію вийдуть одразу п’ять українських біатлоністки.

Це Юлія Джима (25-й стартовий номер), Анастасія Меркушина (51), Віта Семеренко (70), Олена Підгрушна (79), Валя Семеренко (89)

Нагадаємо, що аналогічну дисциплину українські чоловіки провалили - лише Дмитро Підручний доїхав у топ-20.

Восьмий етап стане останнім, оскільки 9-й у Норвегії скасували через коронавірус, етап у Контіолахті з міркувань безпеки проходить без глядачів.