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    Кубок світу з біатлону: П’ять українок вийдуть на дистанцію

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    Анастасія Меркушина матиме шанс проявити себе - Кубок світу з біатлону: П’ять українок вийдуть на дистанцію
    Анастасія Меркушина матиме шанс проявити себе

    Спринт під час новітньої чуми або Контіолахті-2020

    У п’ятницю на фінському етапі Кубку світу з біатлону відбудеть жіноча спринтерська гонка.

    Початок гонки - о 16:30.

    На дистанцію вийдуть одразу п’ять українських біатлоністки.

    Це Юлія Джима (25-й стартовий номер), Анастасія Меркушина (51), Віта Семеренко (70), Олена Підгрушна (79), Валя Семеренко (89)

    Нагадаємо, що аналогічну дисциплину українські чоловіки провалили - лише Дмитро Підручний доїхав у топ-20.

    Восьмий етап стане останнім, оскільки 9-й у Норвегії скасували через коронавірус, етап у Контіолахті з міркувань безпеки проходить без глядачів.

    біатлон Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина коронавірус
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