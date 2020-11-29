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    Олімпійська чемпіонка Підгрушна видала найкращий поміж українців виступ на першому етапі Кубка світу

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    Олена Підгрушна доводить високий клас - Олімпійська чемпіонка Підгрушна видала найкращий поміж українців виступ на першому етапі Кубка світу
    Олена Підгрушна доводить високий клас
    Світлина - Insragram Олени Підгрушної

    Олена фінішувала у спринті десятою

    У фінському Контіолахті завершився перший етап Кубка світу з біатлону. Найкраще поміж українок виступила олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Олена Підгрушна.

    Сьогодні, 29 листопада, 33-річна тернополянка з одним колом штрафу стала десятою в спринті. На фініші вона програла переможниці, олімпійській чемпіонці Пхьончхана-2018 Ганні Еберґ зі Швеції хвилину і сім секунд. Еберґ, як й інші три представниці першої четвірки, стріляла чисто.

    Друге місце посіла з відставанням 23,9 секунди норвежка Марте Ольсбю-Ройзеланд. Третьою стала ще одна представниця Норвегії Каролін Кноттен. Вона програла Еберґ 37,8 секунди.

    Зауважимо, що переможниця суботньої індивідуальної гонки, якою відкривався поточний розіграш Кубка світу, італійка Доротея Вірер з одним колом штрафу посіла в спринті 19-те місце.

    Інші українки, крім Підгрушної, виступили в спринтерській гонці непереконливо: Валентина Семеренко лише з одним промахом відстала від переможниці на хвилину і 52 секунди і стала 40-ю, Дарина Блашко з двома «махами» - 48-ю, Юлія Джима з двома промахами – 57-ма, Віта Семеренко (2) – 67-ма.

    Другий етап Кубка світу з біатлону стартує 3 грудня в тому ж Контіолахті.

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    Теги: біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Марте Ольсбю-Ройзеланд Доротея Вірер Ганна Еберґ Дарина Блашко Каролін Кноттен
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