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    Жіночий спринт: Зіркова німкеня домінує на етапі Кубка світу, українки не вразили

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    <p><span>Деніз Геррманн провела потужну гонку</span></p> - Жіночий спринт: Зіркова німкеня домінує на етапі Кубка світу, українки не вразили

    Деніз Геррманн провела потужну гонку

    Остання спринтерська гонка сезону відгреміла у Контіолахті

    У п’ятницю, 13 березня, у фінському Контіолахті без глядачів, але зі снігом пройшла жіноча спринтерська гонка на 7,5 кілометрів.

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    Україну представляли аж п’ять біатлоністок, але кількість у якість не перейшла. 

    Всі виступили нижче своїх можливостей. Найкращою з наших стала Валя Семеренко, але її підвела стрільба на останньому рубежі. Штрафне коло позбавило українку шансів на подіум й відкинуло на 14-те місце.

    В неї ще буде шанс виправитись у гонці переслідування. Інші українки вже можуть відпочивати.

    Перемогу ж святкувала славетна німкеня Деніз Геррманн, яка припустилася одного промаху, але компенсувала все швидкісним бігом. Другою стала ще одна представниця Німеччина - пані Пройсс.

    Контіолахті. Етап Кубку світу з біатлону. Жіночий спринт:

    1. Деніз Геррманн, Німеччіна (0+1) 20:00,5
    2. Франціска Пройсс, Німеччіна (1+0) +20,1
    3. Тіріл Екхофф, Норвегія (1+1) +32,3
    ...
    14. Валя Семеренко, Україна (0+1) +1:04,1
    30. Віта Семеренко, Україна (1+1) +1:43,0
    32. Анастасія Меркушина, Україна (0+2) +1:45,2
    53. Юлія Джима, Україна (1+2) +2:13,2
    57. Олена Підгрушна, Україна (3+0) +2:23,4

    біатлон Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Деніз Геррманн
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