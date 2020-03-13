Жіночий спринт: Зіркова німкеня домінує на етапі Кубка світу, українки не вразили
Деніз Геррманн провела потужну гонку
Остання спринтерська гонка сезону відгреміла у Контіолахті
У п’ятницю, 13 березня, у фінському Контіолахті без глядачів, але зі снігом пройшла жіноча спринтерська гонка на 7,5 кілометрів.
Україну представляли аж п’ять біатлоністок, але кількість у якість не перейшла.
Всі виступили нижче своїх можливостей. Найкращою з наших стала Валя Семеренко, але її підвела стрільба на останньому рубежі. Штрафне коло позбавило українку шансів на подіум й відкинуло на 14-те місце.
В неї ще буде шанс виправитись у гонці переслідування. Інші українки вже можуть відпочивати.
Перемогу ж святкувала славетна німкеня Деніз Геррманн, яка припустилася одного промаху, але компенсувала все швидкісним бігом. Другою стала ще одна представниця Німеччина - пані Пройсс.
Контіолахті. Етап Кубку світу з біатлону. Жіночий спринт:
1. Деніз Геррманн, Німеччіна (0+1) 20:00,5
2. Франціска Пройсс, Німеччіна (1+0) +20,1
3. Тіріл Екхофф, Норвегія (1+1) +32,3
...
14. Валя Семеренко, Україна (0+1) +1:04,1
30. Віта Семеренко, Україна (1+1) +1:43,0
32. Анастасія Меркушина, Україна (0+2) +1:45,2
53. Юлія Джима, Україна (1+2) +2:13,2
57. Олена Підгрушна, Україна (3+0) +2:23,4