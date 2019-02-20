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    «Олімпіакос» вилетів на матч з «Динамо» без 4 гравців основи

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    Мохаммед Камара - «Олімпіакос» вилетів на матч з «Динамо» без 4 гравців основи
    Мохаммед Камара
    «Олімпіакос»

    Хороші новини для киян

    Грецький «Олімпіакос» вилетів до Києва на матч-відповідь з «Динамо» в Лізі Європи.

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    До України у складі грецької команди вирушили 20 футболістів.

    Воротарі:  Хутесіотіс, Лодигін, Са.

    Захисники: Мерія, Цімікас, Кутріс, Родерік, Торосідіс, Сіссе.

    Півзахисники: Камара, Бухалакіс, Натхо, Фортуніс, Андруцос, Гільєрме, Масурас, Діаш, Поденсе.

    Нападники: Герреро, Хассан.

    Варто зазначити про відсутність основного центрального захисника Ягоша Вуковича, правого бека Ельабделлауї та півзахисників Мохаммеда Камара та Лазароса Хрістодолопулоса.

    У першому поєдинку команди зіграли 2:2. Зустріч у відповідь відбудеться 21 лютого в Києві. Початок - о 22:00.

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