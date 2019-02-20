«Олімпіакос» вилетів на матч з «Динамо» без 4 гравців основи
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Мохаммед Камара
«Олімпіакос»
Хороші новини для киян
Грецький «Олімпіакос» вилетів до Києва на матч-відповідь з «Динамо» в Лізі Європи.
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Воротарі: Хутесіотіс, Лодигін, Са.
Захисники: Мерія, Цімікас, Кутріс, Родерік, Торосідіс, Сіссе.
Півзахисники: Камара, Бухалакіс, Натхо, Фортуніс, Андруцос, Гільєрме, Масурас, Діаш, Поденсе.
Нападники: Герреро, Хассан.
Варто зазначити про відсутність основного центрального захисника Ягоша Вуковича, правого бека Ельабделлауї та півзахисників Мохаммеда Камара та Лазароса Хрістодолопулоса.
У першому поєдинку команди зіграли 2:2. Зустріч у відповідь відбудеться 21 лютого в Києві. Початок - о 22:00.