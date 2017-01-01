«Олімпік» пропонує «Карпатам» дограти перерваний матч чемпіонату у Києві, а не у Львові

З такою пропозицією виступив президент донецького клубу

Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін розповів про те, як сторони намагаються домовитися про догравання поєдинку чемпіонату України. Поєдинок «Карпати» - «Олімпік» був перерваний після першого тайму через рясний снігопад, а згодом повідомлялося, що сторони мають намір дограти зустріч у понеділок. Однак



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Владислав Гельзін

З такою пропозицією виступив президент донецького клубу

Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін розповів про те, як сторони намагаються домовитися про догравання поєдинку чемпіонату України.

Поєдинок «Карпати» - «Олімпік» був перерваний після першого тайму через рясний снігопад, а згодом повідомлялося, що сторони мають намір дограти зустріч у понеділок.

Однак виявилося, що поле стадіону все ще не готове, і є всі передумови вважати, що матч буде дограний вже навесні 2018 року, що не влаштовує «Олімпік».

Клуб має намір зіграти зустріч ще у цьому році.

«Ми запропонували їм зіграти або у середу, або у четвер у Києві на стадіоні імені Лобановського. Але львів'яни відповіли відмовою», - зазначив Владислав Гельзін.

Напередодні тренер «Олімпіка» Роман Санжар заявив, що клуб вимагає компенсації за зайвий день проживання у Львові, а також хоче присудження «Карпатам» технічної поразки.

З приводу компенсації «Карпати» вже відповіли, що готові відшкодувати витрати.

Нагадаємо, рішення по матчу «Карпати» – «Олімпік» оголосять після додаткових розглядів.

Джерело: sportarena.com