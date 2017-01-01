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    «Олімпік» пропонує «Карпатам» дограти перерваний матч чемпіонату у Києві, а не у Львові

    З такою пропозицією виступив президент донецького клубу
    Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін розповів про те, як сторони намагаються домовитися про догравання поєдинку чемпіонату України. Поєдинок «Карпати» - «Олімпік» був перерваний після першого тайму через рясний снігопад, а згодом повідомлялося, що сторони мають намір дограти зустріч у понеділок. Однак
    • Сьогодні, 14:30
    • Розсилка
    Владислав Гельзін
    Владислав Гельзін

    З такою пропозицією виступив президент донецького клубу

    Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін розповів про те, як сторони намагаються домовитися про догравання поєдинку чемпіонату України.

    Поєдинок «Карпати» - «Олімпік» був перерваний після першого тайму через рясний снігопад, а згодом повідомлялося, що сторони мають намір дограти зустріч у понеділок.

    Однак виявилося, що поле стадіону все ще не готове, і є всі передумови вважати, що матч буде дограний вже навесні 2018 року, що не влаштовує «Олімпік».

    Клуб має намір зіграти зустріч ще у цьому році.

    «Ми запропонували їм зіграти або у середу, або у четвер у Києві на стадіоні імені Лобановського. Але львів'яни відповіли відмовою», - зазначив Владислав Гельзін.

    Напередодні тренер «Олімпіка» Роман Санжар заявив, що клуб вимагає компенсації за зайвий день проживання у Львові, а також хоче присудження «Карпатам» технічної поразки.

    З приводу компенсації «Карпати» вже відповіли, що готові відшкодувати витрати.

    Нагадаємо, рішення по матчу «Карпати» – «Олімпік» оголосять після додаткових розглядів.

    Джерело: sportarena.com

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